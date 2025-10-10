Когда будет блэкаут в Москве: военные резко ответили политикам

В ночь на 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. В Министерстве энергетики Украины сообщили, что по состоянию на 14:30 вынужденные аварийные отключения применяются в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. В Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

После массированного обстрела появилась информация и о проваленной защите объектов и призывы нанести ощутимый ответный удар.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал информационный всплеск после массированной атаки.

"Немного ставят в тупик сегодня тексты некоторых действующих и бывших политиков. Мол, вот массированный удар по Киеву, отключение, все плохо. Иногда даже с плохо скрытой злорадством. Так и хочется спросить — а вы где сами? В Европе? Или в автономном доме? Ну, не все украинцы могут себе это позволить, так что злорадствовать грех”, — рассказал военный.

По его словам, заканчиваются сообщения тоже ехидным вопросом – где наш ответ? Президент же обещал, где ответ?

"Поверьте, все от кого этот ответ зависит — работают. И делают максимум возможного. А те, кто это пишет — тоже сделали все, что от них зависит? Ограничились ли комментариями?", — резюмировал военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам экспертов, полного блекаута в Украине не будет, однако проблем со светом не избежать и прежде всего в прифронтовой зоне — там риски больше.