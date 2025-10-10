Когда будет блэкаут в Москве: военные резко ответили политикам

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В ночь на 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. В Министерстве энергетики Украины сообщили, что по состоянию на 14:30 вынужденные аварийные отключения применяются в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. В Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.
Москва. Фото портал "Комментарии"
После массированного обстрела появилась информация и о проваленной защите объектов и призывы нанести ощутимый ответный удар.
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал информационный всплеск после массированной атаки.
По его словам, заканчиваются сообщения тоже ехидным вопросом – где наш ответ? Президент же обещал, где ответ?
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам экспертов, полного блекаута в Украине не будет, однако проблем со светом не избежать и прежде всего в прифронтовой зоне — там риски больше.