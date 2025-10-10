logo

BTC/USD

117330

ETH/USD

4063.68

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Нардеп "разнес" оправдание властей Киева: прикрываться рекомендациями Генштаба цинично
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп "разнес" оправдание властей Киева: прикрываться рекомендациями Генштаба цинично

Народный депутат Алексей Кучеренко об объяснении столичных властей о защите энергообъектов

10 октября 2025, 21:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

После ночной воздушной атаки на Киев в информационном пространстве разгорается скандал. Из-за вражеских ударов в ряде районов Киева произошел блэкаут. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко сообщил, что на одной из киевских ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы — пострадали не от "баллистики" — их разбили простые дроны, потому что не было защиты.

Нардеп "разнес" оправдание властей Киева: прикрываться рекомендациями Генштаба цинично

Верховная Рада. Фото из открытых источников

В Киевской городской государственной администрации ответили, что обвинения – это политические манипуляции.

"Столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа. Более подробные сведения не разглашают из соображений безопасности", — отмечают в КГГА.

Нардеп Кучеренко "разнес" объяснение столичных властей. Отметил, что укрытий первого этапа не существует. Политик объяснил, что есть три уровня укрытий и первый уровень это самый простой и, к сожалению, малоэффективный.

Также Кучеренко заявил, что не видит никакой причины – почему государственная "Укрэнерго" защищает свои трансформаторы укрытиями 2 уровня, а коммунальная КТЭ не делает этого.

"И прикрываться здесь рекомендациями Генштаба неуместно и даже цинично. За жизнеобеспечение киевлян и Киева отвечает КГС и его исполнительный орган КГГА, а не Генштаб", — указал политик.

К тому же, по словам, нардепа, парламентская ВСК в рамках своей компетенции обязательно основательно разберется в этом вопросе в ближайшее время – соответствующее письмо уже направлено.

"Для консультаций будут привлечены действительно профессиональные эксперты. И последнее – "рискам для энергетиков" способствуют в первую очередь непрофессиональные и конъюнктурные действия отдельных должностных лиц высшего уровня", — резюмировал народный избранник.

Нардеп ”разнес” оправдание властей Киева: прикрываться рекомендациями Генштаба цинично - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные ответили на заявления нынешних и бывших политиков.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid02DM5bHcD6vCbQkJKVuAgmccAtWifSqz2aiwm5E3tWJ4bPvNQt1jGuf9VeE2Ly2nRhl
Теги:

Новости

Все новости