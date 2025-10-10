Нардеп "разнес" оправдание властей Киева: прикрываться рекомендациями Генштаба цинично

Рубрики
После ночной воздушной атаки на Киев в информационном пространстве разгорается скандал. Из-за вражеских ударов в ряде районов Киева произошел блэкаут. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко сообщил, что на одной из киевских ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы — пострадали не от "баллистики" — их разбили простые дроны, потому что не было защиты.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
В Киевской городской государственной администрации ответили, что обвинения – это политические манипуляции.
Нардеп Кучеренко "разнес" объяснение столичных властей. Отметил, что укрытий первого этапа не существует. Политик объяснил, что есть три уровня укрытий и первый уровень это самый простой и, к сожалению, малоэффективный.
Также Кучеренко заявил, что не видит никакой причины – почему государственная "Укрэнерго" защищает свои трансформаторы укрытиями 2 уровня, а коммунальная КТЭ не делает этого.
К тому же, по словам, нардепа, парламентская ВСК в рамках своей компетенции обязательно основательно разберется в этом вопросе в ближайшее время – соответствующее письмо уже направлено.
