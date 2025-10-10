Нардеп "разнес" оправдание властей Киева: прикрываться рекомендациями Генштаба цинично

После ночной воздушной атаки на Киев в информационном пространстве разгорается скандал. Из-за вражеских ударов в ряде районов Киева произошел блэкаут. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко сообщил, что на одной из киевских ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы — пострадали не от "баллистики" — их разбили простые дроны, потому что не было защиты.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

В Киевской городской государственной администрации ответили, что обвинения – это политические манипуляции.

"Столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа. Более подробные сведения не разглашают из соображений безопасности", — отмечают в КГГА.

Нардеп Кучеренко "разнес" объяснение столичных властей. Отметил, что укрытий первого этапа не существует. Политик объяснил, что есть три уровня укрытий и первый уровень это самый простой и, к сожалению, малоэффективный.

Также Кучеренко заявил, что не видит никакой причины – почему государственная "Укрэнерго" защищает свои трансформаторы укрытиями 2 уровня, а коммунальная КТЭ не делает этого.

"И прикрываться здесь рекомендациями Генштаба неуместно и даже цинично. За жизнеобеспечение киевлян и Киева отвечает КГС и его исполнительный орган КГГА, а не Генштаб", — указал политик.

К тому же, по словам, нардепа, парламентская ВСК в рамках своей компетенции обязательно основательно разберется в этом вопросе в ближайшее время – соответствующее письмо уже направлено.

"Для консультаций будут привлечены действительно профессиональные эксперты. И последнее – "рискам для энергетиков" способствуют в первую очередь непрофессиональные и конъюнктурные действия отдельных должностных лиц высшего уровня", — резюмировал народный избранник.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные ответили на заявления нынешних и бывших политиков.



