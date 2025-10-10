Через потужні обстріли критичної інфраструктури міста Києва залишилися без світла сотні тисяч абонентів. У столиці утворився транспортний колапс, а також відсутнє водопостачання у деяких районах.

У КМДА відповіли на провокативні заяви «експертів»: столичні ТЕЦ захищені

У Верховній Раді звинуватили у всьому не лише Росію, яка била по Києву, але й київську владу, яка замість того, щоб захистити ТЕЦ від "шахедів", розподіляла бюджетні кошти на "власний піар".

У КМДА відкинули ці звинувачення, наголосивши, що це політичні маніпуляції.

"Маніпулятивні заяви деяких "експертів" про нібито відсутність захисту на київських ТЕЦ – неправдиві. У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності", – зазначили у КМДА.

Там наголосили, що повну інформацію про захист критичних об’єктів розголошувати не можуть, проте інформація, що захисту немає – фейкова.

"Столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу. Детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки", – зазначають в КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав представників медіа та офіційних осіб не поширювати неправдиві дані, особливо ті, що стосуються роботи енергооб’єктів.

"Поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго № 92 від 15.03.2023 віднесено до інформації з обмеженим доступом. Такі "коментарі" створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога", – наголосив він.

Наголошується, що усі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів, і робота триває.

Роботу систему водопостачання відновили, вона працює в штатному режимі. Але в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах. Оскільки не працюють насоси підвищення тиску.

Для забезпечення містян водою до генераторів підключені 84 бювети, загалом у столиці функціонує 170 бюветних комплексів, які розташовані в усіх мікрорайонах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти завдали масованого удару по Україні.