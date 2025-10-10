В ночь на 10 октября (с 19:00 9 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА разных типов). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Удар по Украине: в Воздушных Силах сообщили, сколько было «прилетов»

Всего россияне применили по Украине:

— 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск – РФ, около 200 из них – "шахеды";

— 2 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. — рф;

— 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. – РФ);

— 12 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. – РФ);

— 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 , противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:

– 405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

— 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

— 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

— 9 крылатых ракет Искандер-К;

— 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Кроме того, 4 вражеских ракета не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются).

Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА на 19 локациях и падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

В Воздушных Силах отмечают, что такая длится, в воздушном пространстве наблюдается несколько враждебных БпЛА.

