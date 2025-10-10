logo_ukra

Удар по Україні: у Повітряних Силах повідомили, скільки було «прильотів»
Удар по Україні: у Повітряних Силах повідомили, скільки було «прильотів»

Повітряні Сили повідомили, що збили 420 цілей противника

10 жовтня 2025, 10:47
Автор:
Недилько Ксения

У ніч на 10 жовтня (із 19:00 9 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил ЗСУ.

Усього росіяни застосували по Україні:

- 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – "шахеди";

- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. — рф;

- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – рф);

- 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – рф);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:

- 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

- 9 крилатих ракет Іскандер-К;

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

У Повітряних Силах зазначають, що атака триває, в повітряному просторі спостерігається декілька ворожих БпЛА.

Удар по Україні: у Повітряних Силах повідомили, скільки було «прильотів» - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, яка станом на ранок ситуація в енергосистемі України.



Новини

