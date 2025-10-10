Из-за мощных обстрелов критической инфраструктуры города Киева остались без света сотни тысяч абонентов. В столице образовался транспортный коллапс, а также отсутствует водоснабжение в некоторых районах.

В КГГА ответили на провокационные заявления «экспертов»: столичные ТЭЦ защищены

В Верховной Раде обвинили во всем не только Россию, которая била по Киеву, но и киевские власти, которые вместо того, чтобы защитить ТЭЦ от "шахедов", распределяли бюджетные средства на "собственный пиар".

В КГГА отвергли эти обвинения, подчеркнув, что это политические манипуляции.

"Манипулятивные заявления некоторых "экспертов" о якобы отсутствии защиты на киевских ТЭЦ – ложны. В медиапространстве распространяется заявление одного из "экспертов" о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности", – отметили в КГГА.

Там подчеркнули, что полную информацию о защите критических объектов разглашать не могут, однако информация, что защиты нет – фейковая.

"Столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа. Более подробные сведения не разглашают из соображений безопасности", – отмечают в КГГА.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев призвал представителей медиа и официальных лиц не распространять ложные данные, особенно касающиеся работы энергообъектов.

"Распространение данных о местах разрушения и состоянии защищенности объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго № 92 от 15.03.2023 отнесено к информации с ограниченным доступом. Такие "комментарии" создают ряд дополнительных рисков для энергетиков и способствуют действиям врага", – подчеркнул он.

Отмечается, что все необходимые службы вовлечены в ликвидацию последствий вражеской атаки.

Энергетики уже вернули свет более 423 000 потребителей, и работа продолжается.

Работу систему водоснабжения возобновили, она работает в штатном режиме. Но в отдельных домах, где нет еще электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах. Поскольку не работают насосы повышения давления.

Для обеспечения горожан водой к генераторам подключены 84 бювета, всего в столице функционирует 170 бюветных комплексов, расположенных во всех микрорайонах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты нанесли массированный удар по Украине.