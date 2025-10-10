Після масованого удару по Україні та енергосистемі, без світла залишилася значна частина столиці. Кияни залишаються без води, світла та мають проблеми з пересуванням міським транспортом.

Нардепи в шоці: Київську ТЕЦ розбила не балістика, захисту не було

У Верховній Раді обурюються: велика провина в цьому не лише агресора, але й міської ради, яка не подбала про належний захист енергооб’єктів Києва.

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету енергетики та ЖКП ВРУ Олексій Кучеренко наголошує, що на одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори – блок не може видати в мережу потужність.

"Постраждали не від "балістики" — їх розбили прості дрони. Трансформатори були незахищені.

Значна частина киян сидить без води та світла. Проблеми з транспортом.

Київські ТЕЦ це власність міста – тобто повна відповідальність Київської міськради та КМДА", – підкреслює політик.

За його словами, міська влада не захистила належним чином критичну інфраструктуру Києва.

"Вчора на сесії наші браві міські депутати проголосували за виділення собі улюбленим по 12.5 млн грн кожному для "виконання депутатських обіцянок".

Це абсолютно "ліва" бюджетна стаття, якою просто "купують" депутатів і яка дає можливість безконтрольно використовувати ці гроші заради власного піару.

Вартість укриття для одного трансформатора десь 50 млн грн.

Вартість цієї цинічної нахабної "програми" для платників податків в Києві — 1.5 млрд грн на рік!

Послухайте мене уважно, "батьки міста"!

Я не хочу своїми податками обслуговувати ваші піарні "хотілки"!

В місті безліч проблем з енергетичною та житловою інфраструктурою, яку ви не вирішуєте роками.

Я переконаний що мене підтримає більшість киян в цьому!" – заявив Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 10 жовтня (із 19:00 9 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил ЗСУ.