После массированного удара по Украине и энергосистеме без света осталась значительная часть столицы. Киевляне остаются без воды, света и имеют проблемы с передвижением по городскому транспорту.

Нардепы в шоке: Киевскую ТЭЦ разбила не баллистика, защиты не было

В Верховной Раде возмущаются: большая вина в этом не только агрессора, но и городского совета, который не позаботился о должной защите энергообъектов Киева.

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ ВРУ Алексей Кучеренко отмечает, что на одной из Киевских ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы – блок не может выдать в сеть мощность.

"Пострадали не от "баллистики" – их разбили простые дроны. Трансформаторы были незащищены.

Большая часть киевлян сидит без воды и света. Есть трудности с транспортом.

Киевские ТЭЦ – это собственность города – то есть полная ответственность Киевского горсовета и КГГА", – подчеркивает политик.

По его словам, городские власти не защитили должным образом критическую инфраструктуру Киева.

"Вчера на сессии наши бравые городские депутаты проголосовали за выделение себе любимым по 12,5 млн грн каждому для "выполнения депутатских обещаний".

Это абсолютно "левая" бюджетная статья, просто "покупающая" депутатов и дающая возможность бесконтрольно использовать эти деньги ради собственного пиара.

Стоимость укрытия для одного трансформатора около 50 млн грн.

Стоимость этой циничной наглой "программы" для налогоплательщиков в Киеве – 1,5 млрд грн в год!

Слушайте меня внимательно, "отцы города"!

Я не хочу своими налогами обслуживать ваши пиарные "хотелки"!

В городе множество проблем с энергетической и жилой инфраструктурой, которую вы не решаете годами.

Я убежден, что меня поддержит большинство киевлян в этом!" – заявил Алексей Кучеренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 10 октября (с 19:00 9 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА разных типов). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.