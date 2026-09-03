«Люди самі оберуть, якою мовою спілкуватися»: у Раді шоковані ініціативами Івановської

Народний депутат України Олексій Кучеренко з іронією та обуренням відреагував на спроби уповноваженого із захисту державної мови контролювати спілкування мешканців у внутрішніх чатах ОСББ. Парламентар вважає таку ініціативу абсурдною, особливо на тлі куди серйозніших викликів та подій, які зараз відбуваються всередині силових і антикорупційних структур країни.

Олена Івановська. Фото з відкритих джерел

"Оце омбудсмен мовний вирішив залізти в чат ОСББ і розповісти, на якій мові їм спілкуватися, — поділився думками політик. — Ну я посміявся. Знаєте, це було б смішно, якби не було так сумно".

Депутат звернув увагу на те, що профільні контролери ігнорують мовну ситуацію серед представників влади та правоохоронних органів, де, судячи з нещодавніх скандальних матеріалів, ситуація виглядає зовсім інакше. Як приклад він навів нещодавній збройний конфлікт у столиці.

"Їм не вистачає інших проблем, скажіть цим мовним інспекторам, — підкреслив Олексій Кучеренко. — Ви, до речі, звернули увагу, що сьогоднішня стрілянина, яка струснула всю країну між ГУР і СБУ , а там звернули увагу на записи? Та там тільки російською мовою вони один з одним спілкуються".

Він також додав, що аналогічна картина спостерігається і в розслідуваннях антикорупційних органів, де фігуранти під час обговорення протиправних схем зазвичай не користуються державною мовою.

"Там є відеоплівки, записи, як вони. А хай мовний інспектор туди зараз йде, їх поштрафує там, — іронічно зауважив нардеп. — Або поштрафує фігурантів плівок НАБУ і САП . Там же теж у нас тільки російською мовою обговорюють".

На переконання Кучеренка, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків є абсолютно автономними структурами, де жителі спроможні самостійно вирішувати внутрішні питання та комунікаційні правила без зовнішніх директив.

"Тому те, що цей омбудсмен вирішив в ОСББ залізти, це такий анекдот, просто анекдот, — резюмував депутат. — Людей, якщо вони не задоволені своїм головою, вони можуть сміливо його переобрати, самі обрати, на якою мовою спілкуватися. Узбекською, чукотською, американською. Це самодостатня організація. І тому жодний омбудсмен не наведе там порядків".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Івановська наголошувала, що штрафи будуть і за російську мову в шкільних чатах.