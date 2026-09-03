«Люди самі оберуть, якою мовою спілкуватися»: у Раді шоковані ініціативами Івановської

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Недилько Ксения
Народний депутат України Олексій Кучеренко з іронією та обуренням відреагував на спроби уповноваженого із захисту державної мови контролювати спілкування мешканців у внутрішніх чатах ОСББ. Парламентар вважає таку ініціативу абсурдною, особливо на тлі куди серйозніших викликів та подій, які зараз відбуваються всередині силових і антикорупційних структур країни.
Олена Івановська. Фото з відкритих джерел
Депутат звернув увагу на те, що профільні контролери ігнорують мовну ситуацію серед представників влади та правоохоронних органів, де, судячи з нещодавніх скандальних матеріалів, ситуація виглядає зовсім інакше. Як приклад він навів нещодавній збройний конфлікт у столиці.
Він також додав, що аналогічна картина спостерігається і в розслідуваннях антикорупційних органів, де фігуранти під час обговорення протиправних схем зазвичай не користуються державною мовою.
На переконання Кучеренка, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків є абсолютно автономними структурами, де жителі спроможні самостійно вирішувати внутрішні питання та комунікаційні правила без зовнішніх директив.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Івановська наголошувала, що штрафи будуть і за російську мову в шкільних чатах.