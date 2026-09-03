«Люди сами выберут, на каком языке общаться»: в Раде шокированы инициативами Ивановской

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко с иронией и возмущением отреагировал на попытки уполномоченного по защите государственного языка контролировать общение жителей во внутренних чатах ОСМД. Парламентарий считает такую инициативу абсурдной, особенно на фоне более серьезных вызовов и событий, которые сейчас происходят внутри силовых и антикоррупционных структур страны.

Елена Ивановская. Фото из открытых источников

"Вот омбудсмен языковой решил залезть в чат ОСМД и рассказать, на каком языке им общаться, — поделился мнениями политик. – Ну я посмеялся. Знаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно".

Депутат обратил внимание, что профильные контролеры игнорируют языковую ситуацию среди представителей власти и правоохранительных органов, где, судя по недавним скандальным материалам, ситуация выглядит совсем иначе. В качестве примера он привел недавний вооруженный конфликт в столице.

"Им не хватает других проблем, скажите этим языковым инспекторам, – подчеркнул Алексей Кучеренко. — Вы, кстати, обратили внимание, что сегодняшняя стрельба, встряхнувшая всю страну между ГУР и СБУ , а там обратили внимание на записи? Но там только на русском языке они друг с другом общаются".

Он также добавил, что аналогичная картина наблюдается и в расследованиях антикоррупционных органов, где фигуранты при обсуждении противоправных схем обычно не пользуются государственным языком.

"Там есть видеопленки, записи, как они. А пусть языковой инспектор туда сейчас идет, их оштрафует там, — иронически заметил нардеп. — Или штрафует фигурантов пленок НАБУ и САП . Там тоже у нас только на русском языке обсуждают".

По убеждению Кучеренко, объединение совладельцев многоквартирных домов абсолютно автономных структур, где жители способны самостоятельно решать внутренние вопросы и коммуникационные правила без внешних директив.

"Потому что этот омбудсмен решил в ОСМД залезть, это такой анекдот, просто анекдот, — резюмировал депутат. — Людей, если они недовольны своим головой, они могут смело его переизбрать, сами выбрать, на каком языке общаться. Узбекский, чукотский, американский. Это самодостаточная организация. И потому ни один омбудсмен не наведет там порядков".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Ивановская отмечала, что штрафы будут и за русский язык в школьных чатах.