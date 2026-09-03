«Люди сами выберут, на каком языке общаться»: в Раде шокированы инициативами Ивановской

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко с иронией и возмущением отреагировал на попытки уполномоченного по защите государственного языка контролировать общение жителей во внутренних чатах ОСМД. Парламентарий считает такую инициативу абсурдной, особенно на фоне более серьезных вызовов и событий, которые сейчас происходят внутри силовых и антикоррупционных структур страны.
Елена Ивановская. Фото из открытых источников
Депутат обратил внимание, что профильные контролеры игнорируют языковую ситуацию среди представителей власти и правоохранительных органов, где, судя по недавним скандальным материалам, ситуация выглядит совсем иначе. В качестве примера он привел недавний вооруженный конфликт в столице.
Он также добавил, что аналогичная картина наблюдается и в расследованиях антикоррупционных органов, где фигуранты при обсуждении противоправных схем обычно не пользуются государственным языком.
По убеждению Кучеренко, объединение совладельцев многоквартирных домов абсолютно автономных структур, где жители способны самостоятельно решать внутренние вопросы и коммуникационные правила без внешних директив.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Ивановская отмечала, что штрафы будут и за русский язык в школьных чатах.