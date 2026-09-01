Служба мовного омбудсмена Олени Івановської оприлюднила роз'яснення для освітян щодо обов'язкового використання української мови у шкільних чатах, месенджерах та під час комунікації батьків із педагогами. Оскільки обговорення навчального процесу належить до публічної сфери, батьки як рівноправні учасники освітнього процесу зобов'язані послуговуватися державною мовою, а за ігнорування цих норм передбачені штрафи до 11 900 гривень.

Мовний Омбудсмен Олена Івановська

Відомство наголошує, що будь-які цифрові платформи, де вирішуються організаційні питання закладу, є частиною публічного простору.

"Батьки є рівноправними учасниками освітнього процесу, — підкреслюють у мовному офісі, посилаючись на норми закону "Про освіту". — Спілкування з питань організації навчання належить до публічної сфери, а отже, на нього вповні поширюється вимога щодо застосування державної мови".

Згідно із законодавством, закон не втручається лише в особисті та сімейні розмови. Проте, як тільки мова заходить про уроки, збори чи шкільні заходи в месенджерах, правила кардинально змінюються. Також наголошується, що вчителі мають повне право ігнорувати прохання змінити мову під час діалогу з родиною учня.

"Педагогічний працівник не зобов'язаний переходити на іншу мову на вимогу батьків, — зауважують у роз'ясненні. — Комунікація у робочих та батьківських групах, пов'язана з організацією навчання, не є приватною, а отже, здійснюється державною мовою".

Для вчителів розробили просту інструкцію: вони мають послідовно та максимально тактно нагадувати всім співрозмовникам про мовні норми як під час уроків, так і в онлайн-переписках. За злісне нехтування цими правилами передбачена адміністративна відповідальність.

За перше зафіксоване порушення мовного законодавства у сфері освіти передбачено попередження або стягнення від 3 400 до 5 100 гривень. Якщо ж особа вчинить аналогічний проступок повторно протягом дванадцяти місяців, сума фінансового покарання суттєво зросте і становитиме від 8 500 до 11 900 гривень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському Красноярську святкування Дня знань перетворилося на черговий акт мілітаристської пропаганди серед неповнолітніх. Організатори шкільної лінійки запросили виступити перед учнями так званого "ветерана СВО". Російський військовий не вигадав нічого кращого, як пов'язати вивчення стрілецької зброї з глобальним домінуванням своєї культури.



