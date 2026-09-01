logo

BTC/USD

77901

ETH/USD

2452.72

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Родителей обязали вести классные чаты исключительно на украинском языке, иначе – штраф
commentss НОВОСТИ Все новости

Родителей обязали вести классные чаты исключительно на украинском языке, иначе – штраф

Разъяснения для учителей и родителей: почему школьные онлайн-группы не пространство для частного общения

1 сентября 2026, 13:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Служба языкового омбудсмена Елены Ивановской обнародовала разъяснения для педагогов об обязательном использовании украинского языка в школьных чатах, мессенджерах и во время коммуникации родителей с педагогами. Поскольку обсуждение учебного процесса относится к публичной сфере, родители как равноправные участники образовательного процесса обязаны использовать государственный язык, а за игнорирование этих норм предусмотрены штрафы до 11 900 гривен.

Родителей обязали вести классные чаты исключительно на украинском языке, иначе – штраф

Языковой омбудсмен Елена Ивановская

Ведомство отмечает, что любые цифровые платформы, где решаются организационные вопросы, являются частью публичного пространства.

"Родители являются равноправными участниками образовательного процесса, — подчеркивают в языковом офисе, ссылаясь на нормы закона "Об образовании". — Общение по вопросам организации обучения относится к публичной сфере, а значит, на него полностью распространяется требование по применению государственного языка".

Согласно законодательству закон не вмешивается только в личные и семейные разговоры. Однако, как только речь заходит об уроках, собраниях или школьных мероприятиях в мессенджерах, правила кардинально меняются. Также отмечается, что учителя имеют полное право игнорировать просьбу изменить язык во время диалога с семьей ученика.

"Педагогический работник не обязан переходить на другой язык по требованию родителей, — отмечают в разъяснении. — Коммуникация в рабочих и родительских группах, связанная с организацией обучения, не является частным, а значит, осуществляется на государственном языке".

Для учителей разработали простую инструкцию: они должны последовательно и максимально тактно напоминать всем собеседникам о языковых нормах как на уроках, так и в онлайн-переписках. За злостное пренебрежение этими правилами предусмотрена административная ответственность.

За первое зафиксированное нарушение языкового законодательства в сфере образования предусмотрено предупреждение или взыскание от 3400 до 5100 гривен. Если же лицо совершит аналогичный проступок повторно в течение двенадцати месяцев, сумма финансового наказания существенно возрастет и составит от 8500 до 11900 гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в российском Красноярске празднование Дня знаний превратилось в очередной акт милитаристской пропаганды среди несовершеннолетних. Организаторы школьной линейки пригласили выступить перед учащимися так называемого "ветерана СВО". Российский военный не придумал ничего лучше, как увязать изучение стрелкового оружия с глобальным доминированием своей культуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости