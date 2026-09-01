Служба языкового омбудсмена Елены Ивановской обнародовала разъяснения для педагогов об обязательном использовании украинского языка в школьных чатах, мессенджерах и во время коммуникации родителей с педагогами. Поскольку обсуждение учебного процесса относится к публичной сфере, родители как равноправные участники образовательного процесса обязаны использовать государственный язык, а за игнорирование этих норм предусмотрены штрафы до 11 900 гривен.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская

Ведомство отмечает, что любые цифровые платформы, где решаются организационные вопросы, являются частью публичного пространства.

"Родители являются равноправными участниками образовательного процесса, — подчеркивают в языковом офисе, ссылаясь на нормы закона "Об образовании". — Общение по вопросам организации обучения относится к публичной сфере, а значит, на него полностью распространяется требование по применению государственного языка".

Согласно законодательству закон не вмешивается только в личные и семейные разговоры. Однако, как только речь заходит об уроках, собраниях или школьных мероприятиях в мессенджерах, правила кардинально меняются. Также отмечается, что учителя имеют полное право игнорировать просьбу изменить язык во время диалога с семьей ученика.

"Педагогический работник не обязан переходить на другой язык по требованию родителей, — отмечают в разъяснении. — Коммуникация в рабочих и родительских группах, связанная с организацией обучения, не является частным, а значит, осуществляется на государственном языке".

Для учителей разработали простую инструкцию: они должны последовательно и максимально тактно напоминать всем собеседникам о языковых нормах как на уроках, так и в онлайн-переписках. За злостное пренебрежение этими правилами предусмотрена административная ответственность.

За первое зафиксированное нарушение языкового законодательства в сфере образования предусмотрено предупреждение или взыскание от 3400 до 5100 гривен. Если же лицо совершит аналогичный проступок повторно в течение двенадцати месяцев, сумма финансового наказания существенно возрастет и составит от 8500 до 11900 гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в российском Красноярске празднование Дня знаний превратилось в очередной акт милитаристской пропаганды среди несовершеннолетних. Организаторы школьной линейки пригласили выступить перед учащимися так называемого "ветерана СВО". Российский военный не придумал ничего лучше, как увязать изучение стрелкового оружия с глобальным доминированием своей культуры.



