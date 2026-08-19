Мільйони у пральні: НАБУ оголосило підозри посадовцям ОП та «Сенс Банку» за відмивання застави у справі «Мідас»



















Антикорупційні органи України провели гучну спецоперацію, викривши мережу високопосадовців, які намагалися легалізувати колосальну суму готівкою. Ціль зловмисників була чіткою — забезпечити свободу одному з ключових учасників злочинної організації. Про це йдеться у відео розслідуванні НАБУ.

Герман Галущенко. Фото: колаж нардепа Ярослава Железняка

"Ми зафіксували, як готівкові кошти у розмірі 150 мільйонів гривень, — зазначають у правоохоронних органах, — через мережу фіктивних компаній вводилися у легальний обіг. Ці гроші мали піти як застава за фігуранта резонансної справи "Мідас"".

Учасники оборудки діяли масштабно. Для повного контролю над фінансовими потоками на початку літа вони встановили фактичний нагляд за державним АТ "Сенс Банк".

Окрім фінансових махінацій, детективи виявили спроби угруповання інфільтрувати своїх довірених осіб до лав НАБУ та інших силових відомств, аби забезпечити собі прикриття.

Транші та "пральня": як ділили мільйони

Реалізація плану розпочалася з прямих переговорів між представниками криміналітету та банківським сектором. Усередині червня довірена особа колишнього парламентаря зустрілася з керівництвом "Сенс Банку" для фінального узгодження дій.

Розподіл тіньових коштів відбувався у кілька етапів, де кожен крок контролювався кураторами:

Перший етап (50 млн грн): Гроші привезли до офісу колишнього нардепа. Посередник забрав собі 15 мільйонів, а решту 35 мільйонів відправили до конвертаційного центру.

Гроші привезли до офісу колишнього нардепа. Посередник забрав собі 15 мільйонів, а решту 35 мільйонів відправили до конвертаційного центру. Другий етап (10 млн грн): Одразу після звіту впливовому бізнесмену про успішний старт, організатори прийняли наступну суму. Паралельно заступниця керівника ОП координувала процес зарахування цих фінансів на рахунки підставних фірм.

Одразу після звіту впливовому бізнесмену про успішний старт, організатори прийняли наступну суму. Паралельно заступниця керівника ОП координувала процес зарахування цих фінансів на рахунки підставних фірм. Третій етап (70 млн грн): Найбільшу партію готівки знову доставили в офіс ексдепутата. Цього разу помічник отримав 20 мільйонів, а 50 мільйонів пішли на "відмивання".

Найбільшу партію готівки знову доставили в офіс ексдепутата. Цього разу помічник отримав 20 мільйонів, а 50 мільйонів пішли на "відмивання". Фінал (20 млн грн): Останню частину суми легалізували за вже відпрацьованим та перевіреним алгоритмом.

"Спільники діяли за чітким сценарієм, — розповідають слідчі, коментуючи матеріали справи, — і після кожної зустрічі довірена особа одразу звітувала екснардепу про досягнуті домовленості. Ба більше, заступниця керівника Офісу Президента особисто контролювала, щоб кошти безперешкодно потрапляли на рахунки підприємств, залучених у махінації".

Звільнення під заставу та фінал розслідування

Попри закритість схеми, правоохоронцям вдалося покроково задокументувати весь процес відмивання коштів. Зловмисникам таки вдалося внести кошти, і наприкінці червня затриманий вийшов із СІЗО.

"Фігуранта справи "Мідас" було звільнено з-під варти 29 червня під заставу у 150 мільйонів гривень, — коментують хід справи у НАБУ, — проте вже у серпні ми вийшли на фінальний етап розслідування. 19 серпня організаторам та помічникам цієї схеми було офіційно повідомлено про підозру".

Слідчі дії щодо учасників злочинної групи тривають, а за скоєне загрожує суворе покарання з конфіскацією майна.

Зазначимо, що за даними нардепа Ярослава Железняка йдеться про Ірину Мудру, Максима Микитася та Германа Галущенка, якого, власне, і визволяли. Також у "ролях" розслідування НАБУ – Тимур Міндіч, якого Мудра назвала "біженцем з Ізраїлю", а також посадові особи "Сенс Банку".

Наприкінці відео НАБУ анонсували нову "серію" з продовженням "плівок".