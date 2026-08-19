Миллионы в прачечной: НАБУ объявило подозрения должностным лицам ОП и «Сенс Банка» за отмывание залога по делу «Мидас»



















Антикоррупционные органы Украины провели громкую спецоперацию, разоблачив сеть высокопоставленных должностных лиц, которые пытались легализовать колоссальную сумму наличными. Цель злоумышленников была четкой обеспечить свободу одному из ключевых участников преступной организации. Об этом говорится в видео расследовании НАБУ.

Герман Галущенко. Фото: колаж нардепа Ярослава Железняка

"Мы зафиксировали, как наличные средства в размере 150 миллионов гривен, – отмечают в правоохранительных органах, – через сеть фиктивных компаний вводились в легальное обращение. Эти деньги должны были пойти как залог за фигуранта резонансного дела "Мидас"".

Участники сделки действовали масштабно. Для полного контроля над финансовыми потоками в начале лета они установили фактический надзор за государственным АО "Сенс Банк".

Кроме финансовых махинаций, детективы обнаружили попытки группировки инфильтрировать своих доверенных лиц в ряды НАБУ и других силовых ведомств, чтобы обеспечить прикрытие.

Транши и прачечная: как делили миллионы

Реализация плана началась с прямых переговоров между представителями криминалитета и банковским сектором. В середине июня доверенное лицо бывшего парламентария встретилось с руководством "Сенс Банка" для финального согласования действий.

Распределение теневых средств происходило в несколько этапов, где каждый шаг контролировался кураторами:

Первый этап (50 млн грн): Деньги привезли в офис бывшего нардепа. Посредник забрал себе 15 миллионов, а остальные 35 миллионов отправили в конвертационный центр.

Деньги привезли в офис бывшего нардепа. Посредник забрал себе 15 миллионов, а остальные 35 миллионов отправили в конвертационный центр. Второй этап (10 млн грн): Сразу после отчета влиятельному бизнесмену об успешном старте организаторы приняли следующую сумму. Параллельно заместитель руководителя ОП координировала процесс зачисления этих финансов на счета подставных фирм.

Сразу после отчета влиятельному бизнесмену об успешном старте организаторы приняли следующую сумму. Параллельно заместитель руководителя ОП координировала процесс зачисления этих финансов на счета подставных фирм. Третий этап (70 млн грн): Крупнейшую партию наличных денег снова доставили в офис экс-депутата. В этот раз помощник получил 20 миллионов, а 50 миллионов пошли на "отмывание".

Крупнейшую партию наличных денег снова доставили в офис экс-депутата. В этот раз помощник получил 20 миллионов, а 50 миллионов пошли на "отмывание". Финал (20 млн грн): Последнюю часть суммы легализовали по уже отработанному и проверенному алгоритму.

"Сообщники действовали по четкому сценарию, — рассказывают следователи, комментируя материалы дела, — и после каждой встречи доверенное лицо сразу отчитывалось экснардепу о достигнутых договоренностях. Более того, заместитель руководителя Офиса Президента лично контролировала, чтобы средства беспрепятственно попадали на счета предприятий, привлеченных в махинации".

Освобождение под залог и финал расследования

Несмотря на закрытость схемы, стражам порядка удалось пошагово задокументировать весь процесс отмывания средств. Злоумышленникам удалось внести средства, и в конце июня задержанный вышел из СИЗО.

"Фигурант дела "Мидас" был освобожден из-под стражи 29 июня под залог в 150 миллионов гривен, — комментируют ход дела в НАБУ, — однако уже в августе мы вышли на финальный этап расследования. 19 августа организаторам и помощникам этой схемы было официально сообщено о подозрении".

Следственные действия в отношении участников преступной группы продолжаются, а за совершенное грозит суровое наказание с конфискацией имущества.

Отметим, что по данным нардепа Ярослава Железняка речь идет об Ирине Мудрой, Максиме Микитасе и Германе Галущенко, которого, собственно, и освобождали. Также в "ролях" расследования НАБУ – Тимур Миндич, которого Мудрая назвала "беженцем из Израиля", а также должностные лица "Сенс Банка".

В конце видео НАБУ анонсировали новую "серию" с продолжением "пленок".