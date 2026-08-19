Миллионы в прачечной: НАБУ объявило подозрения должностным лицам ОП и «Сенс Банка» за отмывание залога по делу «Мидас»

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Недилько Ксения
Антикоррупционные органы Украины провели громкую спецоперацию, разоблачив сеть высокопоставленных должностных лиц, которые пытались легализовать колоссальную сумму наличными. Цель злоумышленников была четкой обеспечить свободу одному из ключевых участников преступной организации. Об этом говорится в видео расследовании НАБУ.
Герман Галущенко. Фото: колаж нардепа Ярослава Железняка
Участники сделки действовали масштабно. Для полного контроля над финансовыми потоками в начале лета они установили фактический надзор за государственным АО "Сенс Банк".
Кроме финансовых махинаций, детективы обнаружили попытки группировки инфильтрировать своих доверенных лиц в ряды НАБУ и других силовых ведомств, чтобы обеспечить прикрытие.
Реализация плана началась с прямых переговоров между представителями криминалитета и банковским сектором. В середине июня доверенное лицо бывшего парламентария встретилось с руководством "Сенс Банка" для финального согласования действий.
Распределение теневых средств происходило в несколько этапов, где каждый шаг контролировался кураторами:
Несмотря на закрытость схемы, стражам порядка удалось пошагово задокументировать весь процесс отмывания средств. Злоумышленникам удалось внести средства, и в конце июня задержанный вышел из СИЗО.
Следственные действия в отношении участников преступной группы продолжаются, а за совершенное грозит суровое наказание с конфискацией имущества.
Отметим, что по данным нардепа Ярослава Железняка речь идет об Ирине Мудрой, Максиме Микитасе и Германе Галущенко, которого, собственно, и освобождали. Также в "ролях" расследования НАБУ – Тимур Миндич, которого Мудрая назвала "беженцем из Израиля", а также должностные лица "Сенс Банка".
В конце видео НАБУ анонсировали новую "серию" с продолжением "пленок".