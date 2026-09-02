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Нічна стрілянина у Києві за участі СБУ та ГУР: що відомо

Спецпризначенці зірвали плани Кремля: у Києві зі стріляниною рятували російського опозиціонера, якого намагалися викрасти

2 вересня 2026, 11:12
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Недилько Ксения

У Києві цієї ночі відбулася стрілянина, яка виявилася масштабною спецоперацією українських спецслужб із відвернення замовного теракту. Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони зірвали плани фсб рф, яка намагалася ліквідувати одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Жертва замаху прибула до столиці з нагоди святкування Дня Незалежності України, а нічні події в місті, за попередніми даними, були пов'язані із затриманням виконавців.

Нічна стрілянина у Києві за участі СБУ та ГУР: що відомо

Ілюстративне фото

Нічні звуки пострілів у Києві, які налякали жителів одного з районів, отримали офіційне та неочікуване пояснення. Як з'ясувалося зранку, українські спецпризначенці провели блискавичну операцію з ліквідації ворожого агентурного задуму.

Російські силовики планували гучний злочин безпосередньо у серці України, куди іноземний військовий приїхав як гість на державне свято. За інформацією правоохоронних органів, наразі на місці подій та в інших локаціях "проводяться оперативно-слідчі дії" задля встановлення всіх причетних до підготовки замаху осіб.

Невдовзі у медіапросторі з'явилися й перші припущення щодо особи, яка стала ціллю російських спецслужб.

"Нібито мова йде про заступника командира підрозділу „Російський Добровольчий Корпус“ Степана Каплунова", — заявив відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на власні джерела у силових структурах.

Ці дані збігаються з тривожними повідомленнями, які поширювалися напередодні від імені самого добровольчого формування. Зокрема, раніше "РДК" заявив, що їхнього заступника командира з бойової роботи Степана Каплунова викрали невідомі.

Завдяки злагодженим діям СБУ та розвідників, плани кремлівських диверсантів зазнали повного краху, а деталі фінансування та координації цієї мережі фсб зараз детально документуються українським слідством.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко під час виступу у Верховній Раді закликав до негайного посилення протиповітряної оборони, наголосивши, що безпека неба є ключовим фактором виживання всієї країни.

 



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