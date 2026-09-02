В Киеве этой ночью произошла стрельба, которая оказалась масштабной спецоперацией украинских спецслужб по предотвращению заказного теракта. Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны сорвали планы ФСБ РФ, которая пыталась ликвидировать одного из лидеров российского оппозиционного национального движения. Жертва покушения прибыла в столицу в связи с празднованием Дня Независимости Украины, а ночные события в городе, по предварительным данным, были связаны с задержанием исполнителей.

Иллюстративное фото

Ночные звуки выстрелов в Киеве, испугавшие жителей одного из районов, получили официальное и неожиданное объяснение. Как выяснилось утром, украинские спецназовцы провели молниеносную операцию по ликвидации враждебного агентурного замысла.

Российские силовики планировали громкое преступление прямо в сердце Украины, куда иностранный военный приехал как гость на государственный праздник. По информации правоохранительных органов, на месте событий и в других локациях "проводятся оперативно-следственные действия" для установления всех причастных к подготовке покушения лиц.

Вскоре в медиапространстве появились и первые предположения о личности, ставшей целью российских спецслужб.

"Вроде бы речь идет о заместителе командира подразделения "Русский Добровольческий Корпус" Степане Каплунове", — заявил известный военный журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

Эти данные совпадают с тревожными сообщениями, которые распространялись накануне от имени добровольческого формирования. В частности, ранее РДК заявил, что их заместителя командира по боевой работе Степана Каплунова похитили неизвестные.

Благодаря слаженным действиям СБУ и разведчиков, планы кремлевских диверсантов потерпели полный крах, а детали финансирования и координации этой сети ФСБ сейчас подробно документируются украинским следствием.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко во время выступления в Верховной Раде призвал к немедленному усилению противовоздушной обороны, подчеркнув, что безопасность неба является ключевым фактором выживания всей страны.