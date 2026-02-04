Баба Ванга назвала точний рік "абсолютного судного дня" для людства

Баба Ванга, яка померла у 1996 році, здобула світову популярність завдяки передбаченням. Їй приписують прогнози Другої світової війни, терактів 11 вересня та посилення кліматичної кризи, хоча документальних підтверджень багатьох із них немає. Одним з найбільших пророцтв Баби Ванги вважається передбачення знищення людства.

Баба Ванга передбачила кінець світу. Фото з відкритих джерел

Ясновидиця Баба Ванга нібито стверджувала, що 3797 року настане кінець світу. За її словами, люди будуть змушені залишити планету, оскільки Земля стане непридатною для життя. Однак це лише перший крок до повноцінного кінця світу.

За поширеними твердженнями, Баба Ванга нібито також пророкувала 5079 рік, як момент завершення існування людської цивілізації. При цьому жодного конкретного сценарію кінця світу Ванга не описувала, залишивши простір для інтерпретацій, зокрема через глобальну екологічну катастрофу, технологічний колапс або космічну загрозу.

Таким чином за пророцтвом Баби Ванги "абсолютним судним днем" для людства стане 5079 рік.

Також деякі прогнози болгарської ясновидиці виходять далеко за межі звичного уявлення про майбутнє. Крім пророкування кінця світу Баба Ванга передбачала колонізацію Марса у 22 столітті, війну на Червоній планеті в 3005 році та спілкування з Богом у 4509 році.

Зауважимо, що попри популярність передбачень Баби Ванги, частина з них не збувається. Наприклад її пророцтва про минулий 2025 рік. Також можна почитати передбачення Баби Ванги на 2026 рік.

