Збулося перше передбачення перуанських шаманів: що вони віщували про війну в Україні у 2026 році

Наприкінці 2025 року група перуанських шаманів провела традиційний ритуал на узбережжі Ліми, де вони озвучили свої прогнози на 2026 рік. Одне з них справдилося у перші дні нового року. Йдеться про падіння президента Венесуели Ніколаса Мадуро внаслідок дій США.

Передбачення на 2026 рік від шаманів з Перу. Фото з відкритих джерел

29 грудня шамани зібралися в районі Мірафлорес, де, за давньою традицією, вживали галюциногенні рослинні суміші, зокрема аяхуаску та кактус Сан-Педро. Вони вірять, що ці ритуали дозволяють зазирнути в майбутнє. Після церемонії шаманка Ана Марія Сімеон заявила, що Дональд Трамп "усуне Мадуро" у 2026 році.

"Ми попросили Мадуро піти у відставку, щоб президент Сполучених Штатів Дональд Трамп міг усунути його, і ми передбачаємо, що наступного року це станеться", – сказала шаманка.

Це сталося за п’ять днів до того, як Мадуро було захоплено в полон під час військової операції США. Однак прогноз шаманів з Перу виявився лише частково точним, адже вони вважали, що Мадуро втече з країни, а не буде взятий у полон.

Прогнози перуанських шаманів на 2026 рік. Фото: AP

Крім подій у Венесуелі перуанські шамани також зробили й інші прогнози на 2026 рік. Серед інших їх заяв було попередження про серйозну хворобу Дональда Трампа. За їх словами, США варто готуватися через стан здоров’я американського президента.

Також шамани дали прогноз щодо закінчення війни в Україні у 2026 році. Одна з перуанських шаманок віщувала "підняття прапорів миру", прямо натякаючи на дипломатичне врегулювання конфлікту.

Серед інших прогнозів шаманів на 2026 рік були стихійні лиха, такі як землетруси.

Разом із тим історія показує, що прогнози перуанських шаманів збуваються не завжди. Вони вже помилялися щодо термінів завершення війни в Україні, адже перший раз віщували її закінчення ще у 2023 році. Також вони передрікали ядерну ескалацію на Близькому Сході минулого року. Проте окремі влучні передбачення, як-от смерть колишнього президента Перу Альберто Фухіморі у 2024 році, змушують світ знову прислухатися до їхніх прогнозів.

