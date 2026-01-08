Свершилось первое предсказание перуанских шаманов: что они предвещали о войне в Украине в 2026 году

В конце 2025 года группа перуанских шаманов провела традиционный ритуал на побережье Лимы, где они озвучили свои прогнозы на 2026 год. Одно из них сбылось в первые дни нового года. Речь идет о падении президента Венесуэлы Николаса Мадуро в результате действий США.

Предсказание на 2026 год от шаманов из Перу. Фото из открытых источников

29 декабря шаманы собрались в районе Мирафлорес, где по древней традиции употребляли галлюциногенные растительные смеси, в частности аяхуаску и кактус Сан-Педро. Они верят, что эти ритуалы позволяют заглянуть в будущее. После церемонии шаманка Ана Мария Симеон заявила, что Дональд Трамп "устранит Мадуро" в 2026 году.

"Мы попросили Мадуро уйти в отставку, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог устранить его, и мы предсказываем, что в следующем году это произойдет", – сказала шаманка.

Это произошло за пять дней до того, как Мадуро был захвачен в плен во время военной операции США. Однако прогноз шаманов из Перу оказался лишь отчасти точным, ведь они полагали, что Мадуро убежит из страны, а не будет взят в плен.

Прогнозы перуанских шаманов на 2026 год. Фото: AP

Помимо событий в Венесуэле, перуанские шаманы также сделали и другие прогнозы на 2026 год. Среди других их заявлений было предупреждение о серьезной болезни Дональда Трампа. По их словам, США следует готовиться из-за состояния здоровья американского президента.

Также шаманы дали прогноз по окончании войны в Украине в 2026 году. Одна из перуанских шаманок предвещала "поднятие флагов мира", прямо намекая на дипломатическое урегулирование конфликта.

Среди других прогнозов шаманов на 2026 год были стихийные бедствия, такие как землетрясения.

Вместе с тем, история показывает, что прогнозы перуанских шаманов сбываются не всегда. Они уже ошибались по поводу сроков завершения войны в Украине, ведь первый раз предвещали ее окончание еще в 2023 году. Также они предрекали ядерную эскалацию на Ближнем Востоке в прошлом году. Однако отдельные меткие предсказания, например смерть бывшего президента Перу Альберто Фухимори в 2024 году, заставляют мир снова прислушаться к их прогнозам.

