Неймовірні прогнози на 2026 рік, що були зроблені у 1926 році

У 1926 році газети по всьому світу публікували сміливі прогнози про те, яким буде життя через сто років, тобто у 2026-му. Викладач Університету Калгарі Пол Фейрі зібрав архівні газетні вирізки того часу, а портал "Коментарі" підготував добірку найцікавіших передбачень столітньої давнини.

Прогнози з 1926 року про наш теперішній 2026 рік

8 прогнозів з 1926 року про 2026 рік. 100 років тому люди передбачали існування відеодзвінків, вакцинацію, психотерапію та легкість бюрократичних процесів. Попри те, що деякі прогнози виявились далекими від істини, інші доволі близько відображають наш час.

Відеодзвінок. "До 2026 року буде винайдено інструмент, за допомогою якого одна людина зможе не лише спілкуватися, а й бачити іншу на відстані багатьох миль", - йдеться в газетній вирізці.

Шлюби буде легко розірвати. "Прогнозують, що шлюб у 2026 році буде легко розірвано. Учасниці симпозіуму заявляють, що люди через сто років одружуватимуться і так само легко будуть розлучатися. Це буде звичайна ділова угода".

Машин буде так багато, що жодна з них не зможе зрушити з місця. "Автомобілі будуть чудово вдосконалені протягом наступних ста років, і ви навряд чи впізнаєте в них результат наших нинішніх примітивних транспортних засобів. Одна з причин цього полягає в тому, що їх буде так багато, що жоден з них не зможе рухатися".

Люди працюватимуть до 100 років. "Сер Кінгслі Вуд, парламентський секретар Міністерства охорони здоров'я Великої Британії, прогнозує, що чоловіки та жінки віком 100 років будуть активними у бізнесі та соціальних справах до 2026 року: "У наступному столітті я не сумніваюся, що середня тривалість життя становитиме сто років, а людина сімдесяти п'яти років вважатиметься порівняно молодою"".

Сніданок можна буде викликати натисканням кнопки. "Домашня прислуга до 2026 року зникне, як рабство чи чаклунство. Функція "Натиснути на кнопку" буде звичайним явищем. Такої думки дотримується преподобний Безіл Г. Буш’є з Англії. Коментуючи цю тему далі, він каже: "Кожен будинок буде сповнений цих кнопок. Моліться небеса, щоб ви не натиснули не ту, і замість вашого сніданку не вилетіла б пів тонни вугілля!"".

Злочинами займатимуться лікарі. "Прогноз стану громадського здоров'я через 50 чи 100 років зробив доктор Дінгл, медичний працівник Мідлсбро, на лекції в Редкарі минулого вечора. Він згадував про прогрес, досягнутий у профілактиці хвороб, і сказав, що якщо той самий прогрес продовжуватиметься, то замість того, щоб людину притягували до суду за сп'яніння, її б переслідували за хворобу. Замість констебля лікар надав би свідчення, ймовірно, про те, що підсудний забув прийняти свою щоденну вітамінну таблетку; і правопорушника, безсумнівно, помістили б до установи, де б було видно, що він щодня приймав свою вітамінну таблетку, поки це не стане повністю усталеною звичкою. Коли настануть ці дні, імунітет до хвороб стане настільки повним, що єдиними причинами смерті будуть старечі розпади або зіткнення з автомобілями".

Люди будуть вакциновані та використовуватимуть терапію. "Життя у 2026 році. Картина медичної утопії доктора Саттона. Видалення мигдаликів, аденоїдів, апендикса, товстої кишки та зубів у поєднанні з ін'єкціями різних складних вакцин відкрило б усі можливості для лікування всіх тілесних недуг. Так само психотерапія вилікувала б і запобігла б усім нашим психічним труднощам і проблемам, починаючи від подружніх сварок до важкої неврастенії, від заїкання до справжнього божевілля, від істерії до вбивчого безумства".

Люди читатимуть старі газетні вирізки. "У 2026 році. У "двадцять двадцять шостому році", як назвуть це наші правнуки, якийсь колекціонер рідкісних рукописів виставить стару газету, опубліковану в травні 1926 року, в якій розповідається про перші польоти літаків та дирижаблів до Північного полюса. Перша цінність вирізок буде зумовлена їхнім академічним змістом, або, якщо наша мова надто академічна, можна сказати, тим фактом, що повітряний транспорт тоді стане настільки поширеним, що люди через 100 років дивуватимуться, чому йому взагалі відводили передові позиції".

