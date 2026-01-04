Невероятные прогнозы на 2026 год, сделанные в 1926 году

В 1926 году газеты по всему миру публиковали смелые прогнозы о том, какой будет жизнь через сто лет, то есть в 2026-м. Преподаватель Университета Калгари Пол Фейри собрал архивные газетные вырезки того времени, а портал "Комментарии" подготовил подборку интереснейших предсказаний столетней давности.

Прогнозы с 1926 года о нашем нынешнем 2026 году

8 прогнозов с 1926 года о 2026 годе. 100 лет назад люди предполагали существование видеозвонков, вакцинацию, психотерапию и легкость бюрократических процессов. Несмотря на то, что некоторые прогнозы оказались далеки от истины, другие довольно близко отражают наше время.

Видеозвонок. "До 2026 года будет изобретен инструмент, с помощью которого один человек сможет не только общаться, но и видеть другого на расстоянии многих миль", — говорится в газетной вырезке.

Брак будет легко разорвать. "Прогнозируют, что брак в 2026 году будет легко расторгнут. Участницы симпозиума заявляют, что люди через сто лет будут жениться и так же легко будут расставаться. Это будет обычное деловое соглашение".

Машин будет так много, что ни одна из них не сможет сдвинуться с места. "Автомобили будут отлично усовершенствованы в течение следующих ста лет, и вы вряд ли узнаете в них результат наших нынешних примитивных транспортных средств. Одна из причин этого состоит в том, что их будет так много, что ни один из них не сможет двигаться".

Люди будут работать до 100 лет. "Сэр Кингсли Вуд, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Великобритании, прогнозирует, что мужчины и женщины в возрасте 100 лет будут активны в бизнесе и социальных делах до 2026 года: "В следующем столетии я не сомневаюсь, что средняя продолжительность жизни будет сто лет, а человек семидесяти пяти лет будет считаться сравнительно молодым"".

Завтрак можно будет вызвать нажатием кнопки. "Домашняя прислуга к 2026 году исчезнет, как рабство или колдовство. Функция "Нажать на кнопку" будет обычным явлением. Такого мнения придерживается преподобный Безил Г. Бушье из Англии. Комментируя эту тему дальше, он говорит: "Каждый дом будет полон этих кнопок. Молитесь небеса, чтобы вы не нажали не ту, и вместо вашего завтрака не вылетело бы пол тонны угля!"".

Преступлениями будут заниматься врачи. "Прогноз состояния общественного здоровья через 50 или 100 лет сделал доктор Дингл, медицинский работник Миддлсбро, на лекции в Редкаре в прошлый вечер. Он вспоминал о прогрессе, достигнутом в профилактике болезней, и сказал, что если тот же прогресс будет продолжаться, то вместо того, чтобы человека привлекали бы к суду за пьянство, его бы преследовали бы за болезнь. Вместо констебля врач дал бы свидетельство, вероятно, о том, что подсудимый забыл принять свою ежедневную витаминную таблетку; и правонарушителя, несомненно, поместили бы в учреждение, где было видно, что он ежедневно принимал свою витаминную таблетку, пока это не станет полностью устоявшейся привычкой. Когда наступят эти дни, иммунитет к болезням станет настолько полным, что единственными причинами смерти будут старческие расстройства или столкновения с автомобилями".

Люди будут вакцинированы и будут использовать терапию. "Жизнь в 2026 году. Картина медицинской утопии доктора Саттона. Удаление миндалин, аденоидов, аппендикса, толстой кишки и зубов в сочетании с инъекциями различных сложных вакцин открыло бы все возможности для лечения всех телесных недугов. Так же психотерапия вылечила бы начиная от супружеских ссор до тяжелой неврастении, от заикания до настоящего безумия, от истерии до убийственного безумия".

Люди будут читать старые газетные вырезки. "В 2026 году. В "двадцать двадцать шестом году", как назовут это наши правнуки, некий коллекционер редких рукописей выставит старую газету, опубликованную в мае 1926 года, в которой рассказывается о первых полетах самолетов и дирижаблей до Северного полюса. Первая ценность вырезок будет обусловлена ​​их академическим содержанием, или, если наш язык слишком академический, можно сказать, тем фактом, что воздушный транспорт тогда станет настолько распространенным, что люди через 100 лет будут удивляться, почему ему вообще отводили передовые позиции".

