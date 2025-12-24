"Живий Нострадамус" зробив тривожні прогнози на 2026 рік: які загрози озвучив

Бразильський містик Атос Саломе, якого в медіа охрестили "живим Нострадамусом", оприлюднив масштабний перелік своїх прогнозів на 2026 рік. Його заяви охоплюють майже всі ключові сфери, від геополітики та економіки до клімату, медицини, цифрової безпеки й навіть космосу.

Екстрасенс Атос Саломе. Фото з відкритих джерел

Атос Саломе стверджує, що раніше передбачив пандемію коронавірусу та смерть королеви Єлизавети II. Тепер "живий Нострадамус" опублікував нові прогнози на 2026 рік.

Арктика як новий фронт напруги

Одним із головних ризиків 2026 року Саломе називає Арктику. За його словами, Росія продовжує активно мілітаризувати регіон, попри війну проти України. Танення льодовиків відкриває нові судноплавні маршрути та доступ до ресурсів, що, на думку містика, може призвести до прямих інцидентів між Росією та країнами НАТО. Ці твердження перегукуються з оцінками аналітичних центрів, які вже зараз називають Арктику зоною зростаючої геополітичної конкуренції.

Африка на порозі нової нестабільності

Іншим потенційним осередком конфліктів Саломе вважає регіон Сахель в Африці. Він прогнозує посилення екстремістських угруповань після згортання західної військової присутності, що може перетворити регіон на арену непрямого протистояння між глобальними та регіональними гравцями.

БРІКС+ і виклик долара

В економічній площині містик очікує посилення блоку БРІКС+, який, за його словами, у 2026 році може зробити рішучі кроки до розрахунків поза доларом США. Зокрема, він згадує роль Саудівської Аравії та можливу зміну фінансових правил гри для ринків, що розвиваються. Економісти зазначають, що дискусії про дедоларизацію справді тривають, однак їхній реальний вплив залишається обмеженим.

Путін і фактор великої мобілізації

Саломе стверджує, що Кремль може підготувати масштабну мобілізацію резервістів. "Живий Нострадамус" подає це як ознаку підготовки до тривалого періоду конфліктів, а не швидкої деескалації.

"Це може дозволити Росії призвати приблизно 800 000 резервістів до березня 2026 року. Це виходить за рамки простих військово-адміністративних процедур і є основою для більш рішучого підходу до кібербезпеки та протиповітряної оборони", — вважає Саломе.

Червоне море і роль США

Ще один регіон ризику, на думку Саломе, це Червоне море. За словами містика, США у 2026 році посилять військову присутність поблизу Баб-ель-Мандебської протоки через активність проіранських сил. Це може знову зробити цей маршрут ключовим вузлом глобальної геополітики та торгівлі.

Економічні потрясіння

У фінансовій сфері Саломе прогнозує підвищений ризик кризи в Польщі, пов’язуючи його з дефіцитом бюджету, переговорами з МВФ і соціальною напругою. Японії ж він пророкує проблеми через дефіцит напівпровідників, що може вдарити по промисловості та експорту.

Сонячна буря і загроза блекаутів

Одним із найгучніших прогнозів є ймовірна потужна сонячна буря у березні 2026 року, яка нібито може спричинити масштабні відключення електроенергії.

"Остання інформація вказує на те, що викиди корональної маси, спрямовані на Землю, відбудуться між 12 і 15 березня 2026 року. Можливість масштабних відключень електроенергії є реальною, особливо в більш вразливих електричних системах", — попереджає екстрасенс.

Вчені також визнають, що сонячні шторми є реальним ризиком, але наголошують, що точне прогнозування таких подій наразі неможливе.

Мутація H5N1

Містик попередив, що "глобальний моніторинг потребує посилення, особливо враховуючи, що ЄС поспішає дозволити модифіковану мРНК-вакцину". H5N1 – це підтип вірусу грипу А, більш відомого як пташиний грип. Попередження від Саломе з'явилося після повідомлень про спалахи пташиного грипу у Великій Британії та інших країнах світу.

Зміна клімату

Далі у списку Саломе були пожежі, які очікуються на південному заході США, а також прогнозовані відключення електроенергії в Азії. Містик стверджує, що "кліматичні симуляції вказують на високий ризик ранніх пожеж на південному заході Сполучених Штатів, тоді як Пакистан стикається з енергетичною кризою, спричиненою швидким таненням льодовиків".

Загадковий об'єкт у космосі

За словами Саломе, у 2026 році очікується "таємничий об’єкт у космосі". Як пояснює містик, "ЄКА видалило оригінальну інформацію після виявлення аномалії під час проходження через орбіту Юпітера. Відсутність ясності викликає занепокоєння не через спекуляції, що поширюються в Інтернеті, а через важливість астрономічних даних для безпеки космічної діяльності".

Зауважимо, що прогнози Атоса Саломе не мають наукового підґрунтя і радше відображають страхи та тривоги сучасного світу, ніж реальні сценарії майбутнього.

