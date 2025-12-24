"Живой Нострадамус" сделал тревожные прогнозы на 2026 год: какие угрозы озвучил

Бразильский мистик Атос Саломе, которого в медиа окрестили "живым Нострадамусом", обнародовал масштабный список своих прогнозов на 2026 год. Его заявления охватывают почти все ключевые сферы от геополитики и экономики до климата, медицины, цифровой безопасности и даже космоса.

Экстрасенс Атос Саломе. Фото из открытых источников

Атос Саломе утверждает, что ранее предсказал пандемию коронавируса и смерть королевы Елизаветы II. Теперь "живой Нострадамус" опубликовал новые прогнозы на 2026 год.

Арктика как новый фронт напряжения

Одним из главных рисков 2026 года Саломе называет Арктику. По его словам, Россия продолжает активно милитаризировать регион, несмотря на войну против Украины. Таяние ледников открывает новые судоходные маршруты и доступ к ресурсам, что, по мнению мистика, может привести к прямым инцидентам между Россией и странами НАТО. Эти утверждения перекликаются с оценками аналитических центров, которые уже сейчас называют Арктику зоной растущей геополитической конкуренции.

Африка на пороге новой нестабильности

Другим потенциальным центром конфликтов Саломе считает регион Сахель в Африке. Он прогнозирует усиление экстремистских группировок после сворачивания западного военного присутствия, что может превратить регион в арену косвенного противостояния между глобальными и региональными игроками.

БРИКС+ и вызов доллару

В экономической плоскости мистик ожидает усиления блока БРИКС+, который, по его словам, в 2026 году может предпринять решительные шаги по расчетам вне доллара США. В частности, он упоминает роль Саудовской Аравии и возможное изменение финансовых правил игры для развивающихся рынков. Экономисты отмечают, что дискуссии о дедолларизации действительно продолжаются, однако их реальное влияние остается ограниченным.

Путин и фактор большой мобилизации

Саломе утверждает, что Кремль может подготовить масштабную мобилизацию резервистов. "Живой Нострадамус" представляет это как признак подготовки к длительному периоду конфликтов, а не быстрой деэскалации.

"Это может позволить России призвать примерно 800 000 резервистов к марту 2026 года. Это выходит за рамки простых военно-административных процедур и является основой для более решительного подхода к кибербезопасности и противовоздушной обороне", – считает Саломе.

Красное море и роль США

Еще один регион риска, по мнению Саломе, это Красное море. По словам мистика, США в 2026 году усилят военное присутствие вблизи Баб-эль-Мандебского пролива из-за активности проиранских сил. Это может снова сделать этот маршрут ключевым узлом глобальной геополитики и торговли.

Экономические потрясения

В финансовой сфере Саломе прогнозирует повышенный риск кризиса в Польше, увязывая его с дефицитом бюджета, переговорами с МВФ и социальным напряжением. Японии же он предсказывает проблемы из-за дефицита полупроводников, что может ударить по промышленности и экспорту.

Солнечная буря и угроза блекаутов

Одним из самых громких прогнозов является вероятная мощная солнечная буря в марте 2026 года, которая якобы может повлечь за собой масштабные отключения электроэнергии.

"Последняя информация указывает на то, что выбросы корональной массы, направленные на Землю, состоятся между 12 и 15 марта 2026 года. Возможность масштабных отключений электроэнергии реальна, особенно в более уязвимых электрических системах", — предупреждает экстрасенс.

Ученые также признают, что солнечные штормы являются реальным риском, но подчеркивают, что точное прогнозирование таких событий невозможно.

Мутация H5N1

Мистик предупредил, что "глобальный мониторинг нуждается в усилении, особенно учитывая, что ЕС спешит разрешить модифицированную мРНК-вакцину". H5N1 – это подтип вируса гриппа А, более известного как птичий грипп. Предупреждение от Саломе появилось после сообщений о вспышках птичьего гриппа в Великобритании и других странах мира.

Изменение климата

Далее в списке Саломе последовали пожары, ожидаемые на юго-западе США, а также прогнозируемые отключения электроэнергии в Азии. Мистик утверждает, что "климатические симуляции указывают на высокий риск ранних пожаров на юго-западе Соединенных Штатов, тогда как Пакистан сталкивается с энергетическим кризисом, вызванным быстрым таянием ледников".

Загадочный объект в космосе

По словам Саломе, в 2026 году ожидается "таинственный объект в космосе". Как поясняет мистик, "ЕКА удалила оригинальную информацию после обнаружения аномалии во время прохождения через орбиту Юпитера. Отсутствие ясности вызывает беспокойство не из-за распространяющихся в Интернете спекуляций, а из-за важности астрономических данных для безопасности космической деятельности".

Заметим, что прогнозы Атоса Саломе не имеют научной основы и скорее отражают страхи и тревоги современного мира, чем реальные сценарии будущего.

