Чотири відомі пророки зробили однакове жахливе передбачення на кінець 2025 року

Одразу четверо відоміших пророків, Баба Ванга, Нострадамус, бразильський містик Атос Саломе та британський гіпнотерапевт Ніколас Аужула, зійшлися в прогнозах щодо кінця 2025 року. Попри різні епохи та методи "передбачення", усі вони говорять про можливість глобального конфлікту та загострення насильства у світі.

Що передбачала Баба Ванга

Болгарська провидиця стверджувала, що "війна на Сході знищить Захід" і може перерости у Третю світову.

"Навесні розпочнеться війна на Сході, і буде третя світова війна. Війна на Сході, яка знищить Захід", — говорила Ванга.

Її слова про війну навесні інтерпретують як згадку про російське вторгнення в Україну, хоча за часом прогноз не збігся. Попри це, прихильники її спадщини вважають, що її попередження про глобальний конфлікт залишаються актуальними.

Пророцтва Нострадамуса

Французький астролог 16 століття нібито передбачав "жорстокі війни", які почнуться після політичних змін у Великій Британії. У текстах йдеться про ворогів "зсередини та ззовні" та про повернення "великої моровиці". Прихильники трактують це як можливу комбінацію конфліктів і нових глобальних ризиків.

Атос Саломе

Бразильця Атоса Саломе називають "живим Нострадамусом" після його передбачень про пандемію коронавірусу. Тепер він стверджує, що до кінця 2025 року світ може зіткнутися з війною нового типу. За його словами, може статися "війна не лише людей, а й машин". На думку Саломе, дрони та автоматизовані системи вже формують нову реальність військових конфліктів.

Ніколас Аужула

Британський гіпнотерапевт прогнозує хвилю насильства, релігійних і націоналістичних конфліктів. Він вважає, що "нестача співчуття" може стати причиною масштабної ескалації вже у 2025 році. Частина його прогнозів перегукується з сучасними тенденціями поляризації та радикалізації у світі.

Хоча такі прогнози привертають увагу, передбачення екстрасенсів не є науковими або достовірними. Однак, вони часто стають віддзеркаленням реальних страхів людства.

