Четыре известных пророка сделали одинаковое ужасное предсказание на конец 2025 года

Сразу четверо известных пророков, Баба Ванга, Нострадамус, бразильский мистик Атос Саломе и британский гипнотерапевт Николас Аужула сошлись в прогнозах по концу 2025 года. Несмотря на разные эпохи и методы "предсказания", все они говорят о возможности глобального конфликта и обострения насилия в мире.

Что предсказали пророки на 2025 год. Фото из открытых источников

Что предсказывала Баба Ванга

Болгарская провидица утверждала, что "война на Востоке уничтожит Запад" и может перерасти в Третью мировую.

"Весной начнется война на Востоке, и будет третья мировая война. Война на Востоке, которая уничтожит Запад", — говорила Ванга.

Ее слова о войне весной интерпретируют как упоминание о российском вторжении в Украину, хотя по времени прогноз не совпал. Несмотря на это, сторонники ее наследия считают, что ее предупреждения о глобальном конфликте остаются актуальными.

Пророчество Нострадамуса

Французский астролог 16 века якобы предсказал "жестокие войны", которые начнутся после политических перемен в Великобритании. В текстах говорится о врагах "изнутри и извне" и о возвращении "великой моровой язвы". Приверженцы трактуют это как возможную комбинацию конфликтов и новых глобальных рисков.

Атос Саломе

Бразильца Атоса Саломе называют "живым Нострадамусом" после его предсказаний о пандемии коронавируса. Теперь он утверждает, что к концу 2025 года мир может столкнуться с войной нового типа. По его словам, может произойти "война не только людей, но и машин". По мнению Саломе, дроны и автоматизированные системы уже формируют новую реальность военных конфликтов.

Николас Аужуло

Британский гипнотерапевт предсказывает волну насилия, религиозных и националистических конфликтов. Он считает, что "нехватка сострадания" может стать причиной масштабной эскалации уже в 2025 году. Часть его прогнозов восходит к современным тенденциям поляризации и радикализации в мире.

Хотя такие прогнозы привлекают внимание, предсказания экстрасенсов не являются научными или достоверными. Однако они часто становятся отражением реальных страхов человечества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "живой Нострадамус" встревожил пророчеством по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что самоназванный путешественник во времени сделал роковое предсказание на 2025 год.