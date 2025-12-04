"Живий Нострадамус" має жахливе попередження на 2026 рік: що сказав про Путіна

Бразильський містик Атос Саломе, якого у світі називають "живим Нострадамусом", оприлюднив нові тривожні передбачення щодо 2026 року. 38-річний провидець здобув популярність завдяки заявам про нібито точні прогнози, серед яких смерть королеви Єлизавети II та пандемія коронавірусу. Тепер він стверджує, що світ наближається до періоду, коли напруга у міжнародних відносинах може зрости до критичного рівня.

"Живий Нострадамус" Атос Саломе. Фото з відкритих джерел

У коментарі виданню Tyla Саломе заявив, що наступні глобальні ризики тісно пов’язані з Росією, Арктикою та геополітичним протистоянням. Попри війну проти України, Кремль продовжує активно розширювати свою військову присутність у Арктиці, модернізуючи бази та зміцнюючи інфраструктуру в регіоні.

За словами містика, 2026 рік може стати моментом, коли стратегічна важливість Арктики зросте у кілька разів через танення льодовиків. На думку Саломе, це може створити ризик прямого зіткнення між Росією та НАТО.

"Найновіші оновлення свідчать про те, що Росія переміщує ракетні системи до стратегічних районів в Арктиці. Це збільшує ймовірність прямих зіткнень з НАТО під час танення льодовиків у 2026 році – час, коли нові судноплавні маршрути та енергетичні резерви можуть відіграти вирішальну роль", — сказав містик.

Не менш тривожним є і прогноз щодо внутрішньої політики РФ, яка може вплинути на війну в Україні та становити загрозу для інших країн. За словами "живого Нострадамуса", Кремль може готуватися до посиленої мобілізації.

"Указ, який ще офіційно не набув чинності, може дозволити Росії призвати приблизно 800 000 резервістів до березня 2026 року. Це виходить за рамки простих військово-адміністративних процедур і є основою для більш рішучого підходу до кібербезпеки та протиповітряної оборони", — додав екстрасенс.

Містик вказує, що ці процеси прямо пов’язані з планами російського диктатора Володимира Путіна.

