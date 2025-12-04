"Живий Нострадамус" має жахливе попередження на 2026 рік: що сказав про Путіна

Рубрики
Бразильський містик Атос Саломе, якого у світі називають "живим Нострадамусом", оприлюднив нові тривожні передбачення щодо 2026 року. 38-річний провидець здобув популярність завдяки заявам про нібито точні прогнози, серед яких смерть королеви Єлизавети II та пандемія коронавірусу. Тепер він стверджує, що світ наближається до періоду, коли напруга у міжнародних відносинах може зрости до критичного рівня.
"Живий Нострадамус" Атос Саломе. Фото з відкритих джерел
У коментарі виданню Tyla Саломе заявив, що наступні глобальні ризики тісно пов’язані з Росією, Арктикою та геополітичним протистоянням. Попри війну проти України, Кремль продовжує активно розширювати свою військову присутність у Арктиці, модернізуючи бази та зміцнюючи інфраструктуру в регіоні.
За словами містика, 2026 рік може стати моментом, коли стратегічна важливість Арктики зросте у кілька разів через танення льодовиків. На думку Саломе, це може створити ризик прямого зіткнення між Росією та НАТО.
Не менш тривожним є і прогноз щодо внутрішньої політики РФ, яка може вплинути на війну в Україні та становити загрозу для інших країн. За словами "живого Нострадамуса", Кремль може готуватися до посиленої мобілізації.
Містик вказує, що ці процеси прямо пов’язані з планами російського диктатора Володимира Путіна.
