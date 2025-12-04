"Живой Нострадамус" имеет ужасное предупреждение на 2026 год: что сказал о Путине

Бразильский мистик Атос Саломе, которого в мире называют "живым Нострадамусом", обнародовал новые тревожные предсказания по 2026 году. 38-летний провидец снискал популярность благодаря заявлениям о якобы точных прогнозах, среди которых смерть королевы Елизаветы II и пандемия коронавируса. Теперь он утверждает, что мир приближается к периоду, когда напряжение в международных отношениях может возрасти до критического уровня.

"Живой Нострадамус" Атос Саломе. Фото из открытых источников

В комментарии изданию Tyla Саломе заявил, что последующие глобальные риски тесно связаны с Россией, Арктикой и геополитическим противостоянием. Несмотря на войну против Украины, Кремль продолжает активно расширять свое военное присутствие в Арктике, модернизируя базы и укрепляя инфраструктуру в регионе.

По словам мистика, 2026 год может стать моментом, когда стратегическая важность Арктики возрастет в несколько раз из-за таяния ледников. По мнению Саломе, это может создать риск прямого столкновения между Россией и НАТО.

"Новейшие обновления свидетельствуют о том, что Россия перемещает ракетные системы в стратегические районы в Арктике. Это увеличивает вероятность прямых столкновений с НАТО во время таяния ледников в 2026 году — время, когда новые судоходные маршруты и энергетические резервы могут сыграть решающую роль", — сказал мистик.

Не менее тревожен и прогноз относительно внутренней политики РФ, которая может повлиять на войну в Украине и представлять угрозу для других стран. По словам "живого Нострадамуса", Кремль может готовиться к усиленной мобилизации.

"Указ, еще официально не вступивший в силу, может позволить России призвать примерно 800 000 резервистов до марта 2026 года. Это выходит за рамки простых военно-административных процедур и является основой для более решительного подхода к кибербезопасности и противовоздушной обороне", — добавил экстрасенс.

Мистик указывает, что эти процессы напрямую связаны с планами российского диктатора Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что четыре известных пророка сделали одинаковое ужасное предсказание на конец 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что конспирологическая теория назвала год смерти Путина.