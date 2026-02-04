Баба Ванга назвала точный год "абсолютного судного дня" для человечества

Баба Ванга, умершая в 1996 году, приобрела мировую известность благодаря предсказаниям. Ей приписывают прогнозы Второй мировой войны, терактов 11 сентября и усугубление климатического кризиса, хотя документальных подтверждений многих из них нет. Одним из самых популярных пророчеств Бабы Ванги считается предвидение уничтожения человечества.

Баба Ванга предсказала конец света. Фото из открытых источников

Ясновидящая Баба Ванга якобы утверждала, что в 3797 году наступит конец света. По ее словам, люди будут вынуждены покинуть планету, поскольку Земля станет непригодной для жизни. Однако это только первый шаг к полноценному концу света.

По распространенным утверждениям, Баба Ванга якобы также предсказывала 5079 год как момент завершения существования человеческой цивилизации. При этом никакого конкретного сценария конца света Ванга не описывала, оставив пространство для интерпретаций, в частности, из-за глобальной экологической катастрофы, технологического коллапса или космической угрозы.

Таким образом, по пророчеству Бабы Ванги "абсолютным судным днем" для человечества станет 5079 год.

Также некоторые прогнозы болгарской ясновидящей выходят далеко за пределы привычного представления о будущем. Кроме предсказания конца света, Баба Ванга пророчила колонизацию Марса в 22 веке, войну на Красной планете в 3005 году и общение с Богом в 4509 году.

Заметим, что, несмотря на популярность предсказаний Бабы Ванги, часть из них не сбывается. Например, ее пророчества о прошлом 2025 году. Также можно почитать предсказание Бабы Ванги на 2026 год.

