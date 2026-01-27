Кінець світу наближається: вчені встановили новий час на годиннику Судного дня

Людство стало ще ближчим до глобальної катастрофи. 27 січня 2026 року міжнародна група вчених, що опікується Годинником Судного дня, встановила на ньому нове положення стрілок і тепер він показує за 85 секунд до півночі, символічної точки знищення цивілізації. Це найнебезпечніший показник за всю історію існування проєкту.

Час на Годиннику Судного дня зупинився за 88 секунд до кінця світу. Фото: University of Rochester

Годинник Судного дня — це гіпотетичний показник, який створили у 1947 році науковці Bulletin of the Atomic Scientists. Він показує, наскільки близько людство підійшло до самознищення внаслідок ядерної війни, кліматичних змін, біологічних загроз, неконтрольованого розвитку технологій або інших факторів.

Вчені у 2026 році встановили новий час на Годиннику Судного дня та перемістили стрілку на 4 секунд ближче до півночі. Тепер механізм показує 23:58:35.

Рішення про нове наближення стрілок до символічного кінця світу зумовлене поєднанням кількох факторів. Ключовим серед них залишається повномасштабна війна Росії проти України, яка різко підвищила ризик ядерної ескалації. Вчені також звертають увагу вихід РФ та США з договору про обмежування ядерних арсеналів обох країн, можливе розміщення зброї у космосі, а також на зростання кількості збройних конфліктів у світі, ослаблення міжнародних механізмів безпеки та дипломатії.

Окреме занепокоєння викликає використання штучного інтелекту у військовій сфері, а також поглиблення кліматичної кризи й біологічні ризики, які світ так і не навчився ефективно контролювати після пандемії коронавірусу.

Найбільш далекий час до кінця світу на Годиннику Судного дня був у 1991 році. Це сталося після завершення холодної війни та розпаду СРСР. Тоді стрілки відсунули на рекордні 17 хвилин до півночі. Відтоді показник майже безперервно скорочується.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України, у 2023 час на Годиннику Судного встановили за 90 секунд до кінця світу. У 2024 році показник зберегли, а у 2025 році наблизили ще на секунду до півночі. Тепер же час на Годиннику Судного дня показує 85 секунд до знищення цивілізації.

