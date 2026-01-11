Лишилося 300 днів: моторошне математичне рівняння вчених передбачило "точну дату" кінця світу

Ідея про те, що кінець світу можна передбачити за формулою, звучить як сюжет фантастичного фільму. Проте у 1960 році група науковців з Іллінойського університету серйозно заявила, що людству залишилося зовсім небагато часу. Їхні математичні розрахунки вказували на символічну дату кінця світу — 13 листопада 2026 року.

Вчені прогнозували дату кінця світу на 2026 рік. Фото з відкритих джерел

Автори дослідження Хайнц фон Ферстер, Патрісія Мора та Лоуренс Аміот аналізували динаміку зростання населення Землі за останні дві тисячі років. Вони дійшли висновку, що людство рухається за моделлю прискореного, майже неконтрольованого зростання. 60 років тому вчених особливо вразив стрибок 20 століття, коли між 1900 і 1960 роками населення планети майже подвоїлося з 1,6 до 3 мільярдів, попри дві світові війни.

На основі цих даних дослідники побудували рівняння, яке математично приводило до так званого кінця світу, який за їх даними мав відбутися в п’ятницю 13 листопада 2026 року. Саме цю точку, яка буде досягнута через 300 днів, вчені метафорично назвали "судним днем", припускаючи, що перенаселення планети призведе глобального колапсу.

"Ми можемо з певною впевненістю зробити висновок, що принцип розвитку, який виявився правильним протягом понад 100 поколінь, буде дійсним щонайменше ще три. Немає потреби напружувати теорію шляхом зайвої подальшої екстраполяції, бо наші праправнуки не помруть від голоду. Їх затиснуть до смерті", — писали вчені.

Однак через понад шість десятиліть стає зрозуміло, що апокаліпсис за розкладом вчених не стане реальністю. Хоча населення Землі справді зросло до приблизно 8,2 мільярда, темпи цього зростання істотно сповільнилися в останні роки. За прогнозами ООН, пік чисельності людства очікується лише у 2080-х роках на рівні близько 10,3 мільярда, після чого кількість населення почне скорочуватися. Ключову роль у цьому відіграють соціальні зміни, адже у багатьох країнах жінки народжують менше дітей, зростає рівень освіти та доступ до медицини.

