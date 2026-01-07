"Льодовик Судного дня" почало трясти: загроза затоплення Нью-Йорка, Амстердама, Одеси та інших міст

В Антарктиді зафіксували тривожні зміни в поведінці льодовика Туейтс, відомого як "Льодовик Судного дня". Науковці повідомляють про прискорений рух та зростання внутрішніх коливань крижаного масиву площею з третину України, який може мати серйозні наслідки для рівня Світового океану і мільйонів людей у прибережних регіонах.

"Льодовик Судного дня" тане. Фото з відкритих джерел

Дослідники пояснюють, що під час відколу великих айсбергів від краю льодовика виникають так звані "льодовикові землетруси". Коли тонкі, але масивні брили перевертаються й ударяються об основну крижану масу, це спричиняє сильні механічні коливання та утворення тріщин. Паралельно теплі океанічні течії підмивають льодовик знизу, формуючи порожнини, які послаблюють його структуру.

За оцінками вчених, повне руйнування льодовика Туейтса може підняти рівень океану приблизно на 60 сантиметрів. У гіршому сценарії, якщо процес запустить ланцюгову реакцію в Західній Антарктиді, підйом води може сягнути 2–3 метрі, а за деякими прогнозами навіть 5. Саме через цей потенціал глобальної катастрофи льодовик і отримав свою похмуру назву "Льодовик Судного дня".

Навіть підвищення рівня океану на пів метра поставить під загрозу такі мегаполіси, як Нью-Йорк, Маямі, Амстердам і Венеція. В Україні наслідки також можуть бути також відчутними, зокрема підтоплення окремих районів Херсона, Миколаєва та прибережних зон Одеси, зокрема Пересипу, Лузанівки й портової інфраструктури. Також такі містечка, як Скадовськ, Лазурне та острів Джарилгач можуть повністю зникнути з карти.

