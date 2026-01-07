"Ледник Судного дня" начало трясти: угроза затопления Нью-Йорка, Амстердама, Одессы и других городов

В Антарктиде зафиксировали тревожные изменения в поведении ледника Туэйтс, известного как "Ледник Судного дня". Ученые сообщают об ускоренном движении и росте внутренних колебаний ледяного массива площадью с треть Украины, которое может иметь серьезные последствия для уровня Мирового океана и миллионов людей в прибрежных регионах.

"Ледник Судного дня" тает. Фото из открытых источников

Исследователи объясняют, что во время откола крупных айсбергов от края ледника возникают так называемые "ледниковые землетрясения". Когда тонкие, но массивные глыбы переворачиваются и ударяются об основную ледяную массу, это приводит к сильным механическим колебаниям и трещинам. Параллельно тёплые океанические течения подмывают ледник снизу, формируя полости, ослабляющие его структуру.

По оценкам учёных, полное разрушение ледника Туэйтса может поднять уровень океана примерно на 60 сантиметров. В худшем сценарии, если процесс запустит цепную реакцию в Западной Антарктиде, подъем воды может достичь 2–3 метра, а по некоторым прогнозам даже 5. Именно из-за этого потенциала глобальной катастрофы ледник и получил свое мрачное название "Ледник Судного дня".

Даже повышение уровня океана на полметра поставит под угрозу такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Майами, Амстердам и Венеция. В Украине последствия также могут быть ощутимы, в частности подтопление отдельных районов Херсона, Николаева и прибрежных зон Одессы, в частности Пересыпи, Лузановки и портовой инфраструктуры. Также такие города, как Скадовск, Лазурное и остров Джарилгач могут полностью исчезнуть с карты.

