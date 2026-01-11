Осталось 300 дней: жуткое математическое уравнение ученых предусмотрело "точную дату" конца света

Идея о том, что конец света можно предсказать по формуле, звучит как сюжет фантастического фильма. Однако в 1960 году группа ученых из Иллинойского университета серьезно заявила, что человечеству осталось совсем немного времени. Их математические расчеты указывали на символическую дату конца света – 13 ноября 2026 года.

Ученые прогнозировали дату конца света на 2026 год. Фото из открытых источников

Авторы исследования Хайнц фон Ферстер, Патрисия Мора и Лоуренс Амиот анализировали динамику роста населения Земли за последние две тысячи лет. Они пришли к выводу, что человечество движется по модели ускоренного, почти неконтролируемого роста. 60 лет назад ученых особенно поразил скачок 20 века, когда между 1900 и 1960 годами население планеты почти удвоилось с 1,6 до 3 миллиардов, несмотря на две мировые войны.

На основе этих данных исследователи построили уравнение, которое математически приводило к так называемому концу света, который по их данным должен был состояться в пятницу 13 ноября 2026 года. Именно эту точку, которая будет достигнута через 300 дней, ученые метафорически назвали "судным днем", предполагая, что перенаселение планеты приведет к глобальному коллапсу.

"Мы можем с определенной уверенностью заключить, что принцип развития, который оказался правильным в течение более 100 поколений, будет действителен по меньшей мере еще три. Нет необходимости напрягать теорию путем излишней дальнейшей экстраполяции, потому что наши праправнуки не умрут от голода. Их зажмут до смерти", — писали ученные.

Однако спустя более шести десятилетий становится понятно, что апокалипсис по расписанию ученых не станет реальностью. Хотя население Земли действительно выросло до примерно 8,2 миллиарда, темпы роста существенно замедлились в последние годы. По прогнозам ООН, пик численности человечества ожидается в 2080-х годах на уровне около 10,3 миллиарда, после чего численность населения начнет сокращаться. Ключевую роль в этом играют социальные изменения, ведь во многих странах женщины рожают меньше детей, растет уровень образования и доступ к медицине.

