Осталось 300 дней: жуткое математическое уравнение ученых предусмотрело "точную дату" конца света

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Идея о том, что конец света можно предсказать по формуле, звучит как сюжет фантастического фильма. Однако в 1960 году группа ученых из Иллинойского университета серьезно заявила, что человечеству осталось совсем немного времени. Их математические расчеты указывали на символическую дату конца света – 13 ноября 2026 года.
Ученые прогнозировали дату конца света на 2026 год. Фото из открытых источников
Авторы исследования Хайнц фон Ферстер, Патрисия Мора и Лоуренс Амиот анализировали динамику роста населения Земли за последние две тысячи лет. Они пришли к выводу, что человечество движется по модели ускоренного, почти неконтролируемого роста. 60 лет назад ученых особенно поразил скачок 20 века, когда между 1900 и 1960 годами население планеты почти удвоилось с 1,6 до 3 миллиардов, несмотря на две мировые войны.
На основе этих данных исследователи построили уравнение, которое математически приводило к так называемому концу света, который по их данным должен был состояться в пятницу 13 ноября 2026 года. Именно эту точку, которая будет достигнута через 300 дней, ученые метафорически назвали "судным днем", предполагая, что перенаселение планеты приведет к глобальному коллапсу.
Однако спустя более шести десятилетий становится понятно, что апокалипсис по расписанию ученых не станет реальностью. Хотя население Земли действительно выросло до примерно 8,2 миллиарда, темпы роста существенно замедлились в последние годы. По прогнозам ООН, пик численности человечества ожидается в 2080-х годах на уровне около 10,3 миллиарда, после чего численность населения начнет сокращаться. Ключевую роль в этом играют социальные изменения, ведь во многих странах женщины рожают меньше детей, растет уровень образования и доступ к медицине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые NASA сказали, когда наступит Судный день и описали конец света.
Также "Комментарии" писали, что "Ледник Судного дня" начало трясти. Угроза затопления Нью-Йорка, Амстердама, Одессы и других городов.