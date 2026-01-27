logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Конец света близится: ученые установили новое время на часах Судного дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Конец света близится: ученые установили новое время на часах Судного дня

Время на Часах Судного дня остановилось за 85 секунд до конца света.

27 января 2026, 17:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Человечество стало еще более близким к глобальной катастрофе. 27 января 2026 года международная группа ученых, которая занимается Часами Судного дня, установила на нем новое положение стрелок и теперь он показывает за 85 секунд до полуночи символическую точку уничтожения цивилизации. Это самый опасный показатель за всю историю существования проекта.

Конец света близится: ученые установили новое время на часах Судного дня

Время на Часах Судного дня остановилось за 88 секунд до конца света. Фото: University of Rochester

Часы Судного дня — это гипотетический показатель, созданный в 1947 году учеными Bulletin of the Atomic Scientists. Он показывает, насколько близко человечество подошло к самоуничтожению вследствие ядерной войны, климатических изменений, биологических угроз, неконтролируемого развития технологий или других факторов.

Ученые в 2026 году установили новое время на Часах Судного дня и переместили стрелку на 4 секунды ближе до полуночи. Теперь механизм показывает 23:58:35.

Решение о новом приближении стрелок к символическому концу света обусловлено сочетанием нескольких факторов. Ключевым среди них остается полномасштабная война России против Украины, резко повысившая риск ядерной эскалации. Ученые также обращают внимание на выход РФ и США из договора об ограничении ядерных арсеналов обеих стран, возможно размещение оружия в космосе, а также на рост количества вооруженных конфликтов в мире, ослабление международных механизмов безопасности и дипломатии.

Отдельная обеспокоенность вызывает использование искусственного интеллекта в военной сфере, а также углубление климатического кризиса и биологические риски, которые мир так и не научился эффективно контролировать после пандемии коронавируса.

Самое далекое время до конца света на Часах Судного дня было в 1991 году. Это произошло после завершения холодной войны и распада СССР. Тогда стрелки отодвинули на рекордные 17 минут до полуночи. С этого времени показатель почти непрерывно сокращается.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины, в 2023 году на Часах Судного установили за 90 секунд до конца света. В 2024 году показатель сохранили, а в 2025 году приблизили еще на секунду к полуночи. Теперь же время на Часах Судного дня показывает 85 секунд до уничтожения цивилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сбылось первое предсказание перуанских шаманов. Что они предвещали войну в Украине в 2026 году.

Также "Комментарии" писали, что жуткое математическое уравнение ученых прогнозирует "точную" дату конца света в 2026 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thebulletin.org/doomsday-clock/
Теги:

Новости

Все новости