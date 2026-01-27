Конец света близится: ученые установили новое время на часах Судного дня

Человечество стало еще более близким к глобальной катастрофе. 27 января 2026 года международная группа ученых, которая занимается Часами Судного дня, установила на нем новое положение стрелок и теперь он показывает за 85 секунд до полуночи символическую точку уничтожения цивилизации. Это самый опасный показатель за всю историю существования проекта.

Время на Часах Судного дня остановилось за 88 секунд до конца света. Фото: University of Rochester

Часы Судного дня — это гипотетический показатель, созданный в 1947 году учеными Bulletin of the Atomic Scientists. Он показывает, насколько близко человечество подошло к самоуничтожению вследствие ядерной войны, климатических изменений, биологических угроз, неконтролируемого развития технологий или других факторов.

Ученые в 2026 году установили новое время на Часах Судного дня и переместили стрелку на 4 секунды ближе до полуночи. Теперь механизм показывает 23:58:35.

Решение о новом приближении стрелок к символическому концу света обусловлено сочетанием нескольких факторов. Ключевым среди них остается полномасштабная война России против Украины, резко повысившая риск ядерной эскалации. Ученые также обращают внимание на выход РФ и США из договора об ограничении ядерных арсеналов обеих стран, возможно размещение оружия в космосе, а также на рост количества вооруженных конфликтов в мире, ослабление международных механизмов безопасности и дипломатии.

Отдельная обеспокоенность вызывает использование искусственного интеллекта в военной сфере, а также углубление климатического кризиса и биологические риски, которые мир так и не научился эффективно контролировать после пандемии коронавируса.

Самое далекое время до конца света на Часах Судного дня было в 1991 году. Это произошло после завершения холодной войны и распада СССР. Тогда стрелки отодвинули на рекордные 17 минут до полуночи. С этого времени показатель почти непрерывно сокращается.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины, в 2023 году на Часах Судного установили за 90 секунд до конца света. В 2024 году показатель сохранили, а в 2025 году приблизили еще на секунду к полуночи. Теперь же время на Часах Судного дня показывает 85 секунд до уничтожения цивилизации.

