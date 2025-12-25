Баба Ванга зробила кілька жахливих передбачень на 2026 рік

Ім’я болгарської провидиці Баби Ванги знову активно шириться в медіа напередодні 2026 року. Їй приписують низку тривожних і водночас суперечливих передбачень, які стосуються глобальних катастроф, воєн, проривів у медицині та штучному інтелекті. Які передбачення на 2026 рік зробила Баба Ванга.

Передбачення Баби Ванги на 2026 рік

Перший контакт з позаземною цивілізацією

Баба Ванга вказувала на можливий контакт людства з позаземною цивілізацією у 2026 році. В інтерпретаціях прихильників Ванги йдеться про "великий корабель", який нібито може з’явитися поблизу Землі восени, зокрема в листопаді.

Катастрофічні стихійні лиха

Також Баба Ванга прогнозувала масштабні природні катастрофи. Прихильники провидиці вважають, що у 2026 році землетруси, виверження вулканів та екстремальні погодні явища можуть уразити до 8% суші планети. Ці твердження набули особливої популярності на тлі рекордних температур у Європі, лісових пожеж у Канаді й Австралії та смертоносних землетрусів у Азії.

Рік ескалації глобальних конфліктів

Бабі Ванзі також приписують застереження щодо загострення міжнародної напруги. 2026 рік у цій логіці постає як переломний момент, коли локальні війни можуть перерости у ширші конфлікти між блоками держав. Попри апокаліптичні інтерпретації, самій Ванзі приписують інше твердження, що "кінець світу" настане лише у 5079 році, а не найближчим часом.

Поворотний момент у розвитку штучного інтелекту

Окреме місце займають технологічні прогнози Баби Ванги. Вважається, що саме з 2026 року штучний інтелект почне домінувати у ключових секторах, зокрема в економіці та медицині. Це, за версією прихильників Ванги, призведе до масового зникнення професій та поставить серйозні етичні питання щодо використання ШІ.

Важкий рік для світової економіки

Економічні проблеми у "пророцтвах" часто пов’язані з наслідками конфліктів, кліматичних катастроф і технологічних зламів. У пророцтвах Баби Ванги 2026 рік описується як період нестабільності, збоїв у ланцюгах постачання та турбулентності на фінансових ринках.

Видобуток енергії з Венери

Один із найбільш фантастичних прогнозів провидиці стосується початку збору енергії з Венери до 2028 року. У цьому контексті 2026-й нібито має стати роком підготовчих робіт.

Синтетичні органи та прорив у медицині

Бабі Ванзі також приписують передбачення масового виробництва синтетичних органів у 2046 році. У цьому сенсі 2026 рік розглядають як етап інтенсивного розвитку, зокрема біодрук тканин та трансплантації генномодифікованих органів.

Тести крові на множинний рак

Найменш похмурий прогноз стосується онкології. Баба Ванга прогнозувала, що у 2026 році аналізи крові для раннього виявлення кількох видів раку можуть перейти від експериментальних систем до масштабних програм скринінгу.

