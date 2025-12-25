Баба Ванга сделала несколько ужасающих предсказаний на 2026 год

Имя болгарской провидицы Бабы Ванги снова активно распространяется в медиа накануне 2026 года. Ей приписывают ряд тревожных и одновременно противоречивых предсказаний, касающихся глобальных катастроф, войн, прорывов в медицине и искусственном интеллекте. Какие предсказания на 2026 год сделала Баба Ванга.

Предсказание Бабы Ванги на 2026 год

Первый контакт с внеземной цивилизацией

Баба Ванга указывала на возможный контакт человечества с внеземной цивилизацией в 2026 году. В интерпретациях поклонников Ванги говорится о "большом корабле", который якобы может появиться вблизи Земли осенью, в том числе в ноябре.

Катастрофические стихийные бедствия

Также Баба Ванга прогнозировала масштабные природные катастрофы. Сторонники провидицы считают, что в 2026 году землетрясения, извержения вулканов и экстремальные явления погоды могут поразить до 8% суши планеты. Эти утверждения приобрели особую популярность на фоне рекордных температур в Европе, лесных пожаров в Канаде и Австралии и смертоносных землетрясений в Азии.

Год эскалации глобальных конфликтов

Бабе Ванге также приписывают оговорки по обострению международного напряжения. 2026 год в этой логике выступает как переломный момент, когда локальные войны могут перерасти в более широкие конфликты между блоками государств. Несмотря на апокалиптические интерпретации, самой Ванге приписывают другое утверждение, что "конец света" наступит только в 5079 году, а не в ближайшее время.

Поворотный момент в развитии искусственного интеллекта

Отдельное место занимают технологические прогнозы Бабы Ванги. Считается, что именно с 2026 года искусственный интеллект начнет доминировать в ключевых секторах, в частности в экономике и медицине. Это, по версии сторонников Ванги, приведет к массовому исчезновению профессий и поставит серьезные этические вопросы использования ИИ.

Трудный год для мировой экономики

Экономические проблемы в "пророчествах" часто связаны с последствиями конфликтов, климатических катастроф и технологических изломов. В пророчествах Бабы Ванги 2026 год описывается как период нестабильности, сбоев в цепях снабжения и турбулентности на финансовых рынках.

Добыча энергии из Венеры

Один из самых фантастических прогнозов провидицы касается начала сбора энергии из Венеры к 2028 году. В этом контексте 2026-й должен стать годом подготовительных работ.

Синтетические органы и прорыв в медицине

Бабе Ванге также приписывают предсказание массового производства синтетических органов в 2046 году. В этом смысле 2026 рассматривают как этап интенсивного развития, в частности биопечать тканей и трансплантации генно-модифицированных органов.

Тесты крови на множественный рак

Наименее хмурый прогноз касается онкологии. Баба Ванга прогнозировала, что в 2026 году анализы крови для раннего выявления нескольких видов рака могут перейти от экспериментальных систем к масштабным программам скрининга.

