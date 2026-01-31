logo_ukra

Стала відома причина масштабного блекауту в Україні

У Мінцифри спростували інформацію щодо кібератаки, яку поширюють в мережі

31 січня 2026, 14:11
Аварійна ситуація в українській енергосистемі, яка призвела до масштабного відключення світла в Україні та Молдові, не була спричинена кібератакою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Стала відома причина масштабного блекауту в Україні

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

У Мінцифри спростували інформацію щодо кібератаки, яку поширюють в мережі.

"Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови

"Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи", — додали у Мінцифри.

Нагадаємо, в Україні 31 січня стався масштабний блекаут – значна частина країни залишилася без електропостачання.

На ситуацію вже відреагував президент Володимир Зеленський, заслухавши доповіді уряду щодо причин аварії та заходів із стабілізації енергосистеми.                                                           

За словами глави держави, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль поінформували про аварійну ситуацію, що виникла з технологічних причин на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Зеленський наголосив, що всі необхідні механізми реагування задіяні, а енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Основне завдання – стабілізувати ситуацію у найкоротші терміни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на що вже натякають у Кремлі: чому після перемовин в Абу-Дабі миру не буде. Експерти детально проаналізували ситуацію в ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню.




