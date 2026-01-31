logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Україну накрив масштабний блекаут: світло зникло в багатьох регіонах
НОВИНИ

Україну накрив масштабний блекаут: світло зникло в багатьох регіонах

Аварійні відключення охопили Київ і низку областей, причини знеструмлення з’ясовують

31 січня 2026, 12:14
В Україні 31 січня стався масштабний блекаут – значна частина країни залишилася без електропостачання. Про це повідомляють джерела "ЕП" в одній з енергетичних компаній, а також у Кабінеті міністрів.

Україну накрив масштабний блекаут: світло зникло в багатьох регіонах

Блекаут. Фото: із відкритих джерел

Причини раптового знеструмлення наразі офіційно не озвучені. Відомо, що вже зранку у Києві та низці українських міст почали запроваджувати аварійні відключення електроенергії.

Станом на тепер планові графіки не діють у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. 

В АТ "Чернігівобленерго" заявили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" в регіоні одночасно задіяли десять черг графіка аварійних відключень. У Києві та Київській області також застосовано екстрені обмеження електропостачання.

Через зникнення напруги у столиці тимчасово призупинено рух поїздів у метро та роботу ескалаторів. Мешканці Києва повідомляють і про перебої з водопостачанням та опаленням, що пов’язано з відключенням електроенергії.

За інформацією телеграм-каналів місцевих обленерго, аварійні відключення запроваджені з метою стабілізації енергосистеми та недопущення масштабніших збоїв. Енергетики обіцяють інформувати населення про подальший розвиток ситуації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним про "енергетичне перемир'я" в Україні. Протягом одного тижня Україна та Росія мають припинити атаки на міста та критичну інфраструктуру один одного. Подробиці не відомі, окрім заяви Трампа про те, що він попросив Путіна "не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. І той погодився це зробити". Кремль вустами прес-секретаря Путіна вже відповів, що Москва погодилася припинити удари по енергетиці України до 1 лютого, реагуючи на прохання Трампа. Чи буде дотримуватися РФ такого перемир’я? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, забравши думки експертів.



