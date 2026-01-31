Украину накрыл масштабный блекаут: свет исчез во многих регионах

В Украине 31 января произошел масштабный блэкаут – значительная часть страны осталась без электроснабжения. Об этом сообщают источники "ЭП" в одной из энергетических компаний, а также в Кабинете министров.

Блекаут. Фото: из открытых источников

Причины внезапного обесточивания официально не озвучены. Известно, что уже утром в Киеве и ряде украинских городов начали вводить аварийные отключения электроэнергии.

На сегодняшний день плановые графики не действуют в Сумской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

В АО "Черниговоблэнерго" заявили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" в регионе одновременно задействовали десять очередей графика аварийных отключений. В Киеве и Киевской области также применены экстренные ограничения электроснабжения.

Из-за исчезновения напряжения в столице временно приостановлено движение поездов в метро и работа эскалаторов. Жители Киева сообщают и о перебоях с водоснабжением и отоплением, что связано с отключением электроэнергии.

По информации телеграмм-каналов местных облэнерго, аварийные отключения введены с целью стабилизации энергосистемы и недопущения более масштабных сбоев. Энергетики обещают информировать население о дальнейшем развитии ситуации.

