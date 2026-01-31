Зеленський відреагував на масштабний блеуаут в Україні

В Україні стався масштабний блекаут, який охопив Київ та низку областей. На ситуацію вже відреагував президент Володимир Зеленський, заслухавши доповіді уряду щодо причин аварії та заходів із стабілізації енергосистеми.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль поінформували про аварійну ситуацію, що виникла з технологічних причин на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Зеленський наголосив, що всі необхідні механізми реагування задіяні, а енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Основне завдання – стабілізувати ситуацію у найкоротші терміни.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що о 10:42 сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії електропередачі 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в об’єднаній енергомережі України та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Унаслідок аварії було вимушено розвантажено блоки атомних електростанцій. Для запобігання подальшим збоям диспетчери застосували спеціальні графіки аварійних відключень у Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях.

В "Укренерго" запевняють, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. За прогнозами енергетиків, електропостачання для більшості споживачів має бути відновлене протягом найближчих годин.

Нагадаємо, в Україні 31 січня стався масштабний блекаут – значна частина країни залишилася без електропостачання.

