Зеленский отреагировал на масштабный блеуаут в Украине

В Украине произошел масштабный блекаут, охвативший Киев и ряд областей. На ситуацию уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заслушав доклады правительства о причинах аварии и мерах по стабилизации энергосистемы.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмигаль проинформировали об аварийной ситуации, возникшей по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Зеленский подчеркнул, что все необходимые механизмы реагирования задействованы, а энергетики уже производят восстановительные работы. Основная задача – стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Ранее министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что в 10.42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в объединенной энергосети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях.

В результате аварии были вынуждены разгружены блоки атомных электростанций. Для предотвращения дальнейших сбоев диспетчеры применили специальные графики аварийных отключений в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

В Укрэнерго уверяют, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме. По прогнозам энергетиков, электроснабжение для большинства потребителей должно быть возобновлено в ближайшие часы.

