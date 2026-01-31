logo

Стала известна причина масштабного блекаута в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна причина масштабного блекаута в Украине

В Минцифре опровергли информацию о кибератаки, которую распространяют в сети

31 января 2026, 14:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Аварийная ситуация в украинской энергосистеме, приведшей к масштабному отключению света в Украине и Молдове, не была вызвана кибератакой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Стала известна причина масштабного блекаута в Украине

Отключение света. Фото: из открытых источников

В Минцифре опровергли информацию о распространяемой в сети кибератаки.

"Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

"Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы", — добавили в Минцифре.

Напомним, в Украине 31 января произошел масштабный блекаут – значительная часть страны осталась без электроснабжения.

На ситуацию уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заслушав доклады правительства о причинах аварии и мерах по стабилизации энергосистемы.                                         

По словам главы государства, премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмигаль проинформировали об аварийной ситуации, возникшей по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Зеленский подчеркнул, что все необходимые механизмы реагирования задействованы, а энергетики уже производят восстановительные работы. Основная задача – стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Читайте на портале "Комментарии" — на что уже намекают в Кремле: почему после переговоров в Абу-Даби мира не будет. Эксперты подробно проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.




