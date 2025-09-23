Соціологи з'ясували головні побоювання українців

Головним ризиком українці, які брали участь у опитуванні, називають відтік молоді за кордон – 48%. Іншими побоюваннями стали експлуатація природних ресурсів (35%), приплив мігрантів (31%) та зростання бюрократії (30%). Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine.

Виїзд молоді за кордон. Фото: з відкритих джерел

Зазначимо, під час цього ж опитування соціологи з'ясували, що більшість наших співвітчизників, які брали участь в опитуванні, вважають, що вступ України до ЄС відбудеться протягом 5 років. Ще 22% відводять цей процес від 6 до 10 років. Водночас, 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.

Соціологи також з'ясували , що ідею вступу України до Європейського Союзу підтримує 74% громадян. Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Києві (82%), на Заході (80%), Півночі (78%) та в Центрі (76%).

Читайте також на порталі "Коментарі" – 88% українців не бажають переїжджати за кордон для постійного проживання. Більшу перевагу еміграції віддають люди, яких відносять до бідного прошарку суспільства та молодь. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Також видання "Коментарі" повідомляло – абсолютна більшість українців почувається громадянами України. Близько половини асоціюють себе з європейцями, а 8% – із "радянською людиною". Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Абсолютна більшість наших співвітчизників (94%) почуваються громадянами України. Під час повномасштабної війни люди стали частіше асоціювати себе із країною загалом, ніж із своїм регіоном (77%). 52% українців вважають себе європейцями і лише 8% – "радянською людиною".



