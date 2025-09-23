logo_ukra

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Соціологи з'ясували головні побоювання українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Соціологи з'ясували головні побоювання українців

Громадян України всерйоз непокоїть постійний відтік молоді з країни

23 вересня 2025, 14:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Головним ризиком українці, які брали участь у опитуванні, називають відтік молоді за кордон – 48%. Іншими побоюваннями стали експлуатація природних ресурсів (35%), приплив мігрантів (31%) та зростання бюрократії (30%). Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine.

Соціологи з'ясували головні побоювання українців

Виїзд молоді за кордон. Фото: з відкритих джерел

Зазначимо, під час цього ж опитування соціологи з'ясували, що більшість наших співвітчизників, які брали участь в опитуванні, вважають, що вступ України до ЄС відбудеться протягом 5 років. Ще 22% відводять цей процес від 6 до 10 років. Водночас, 12% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу.

Соціологи також з'ясували , що ідею вступу України до Європейського Союзу підтримує 74% громадян. Найвищий рівень підтримки зафіксовано у Києві (82%), на Заході (80%), Півночі (78%) та в Центрі (76%).

Читайте також на порталі "Коментарі" – 88% українців не бажають переїжджати за кордон для постійного проживання. Більшу перевагу еміграції віддають люди, яких відносять до бідного прошарку суспільства та молодь. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Також видання "Коментарі" повідомляло – абсолютна більшість українців почувається громадянами України. Близько половини асоціюють себе з європейцями, а 8% – із "радянською людиною". Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Абсолютна більшість наших співвітчизників (94%) почуваються громадянами України. Під час повномасштабної війни люди стали частіше асоціювати себе із країною загалом, ніж із своїм регіоном (77%). 52% українців вважають себе європейцями і лише 8% – "радянською людиною".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ti-ukraine.org/news/try-chverti-ukrayintsiv-pidtrymuyut-vstup-ukrayiny-do-yevrosoyuzu/
Теги:

Новини

Всі новини