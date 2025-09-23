logo

Главная Новости Общество события Социологи выяснили главные опасения украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Социологи выяснили главные опасения украинцев

Граждан Украины всерьез беспокоит постоянный отток молодежи из страны

23 сентября 2025, 14:56
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Главным риском украинцы, которые участвовали в опросе, называют отток молодежи за границу – 48%. Другими опасениями стали эксплуатация природных ресурсов (35%), приток мигрантов (31%) и рост бюрократии (30%). Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine.

Социологи выяснили главные опасения украинцев

Выезд молодежи за границу. Фото: из открытых источников

Отметим, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что большинство наших соотечественников, участвовавших в опросе, считают, что вступление Украины в ЕС состоится в течение ближайших 5 лет. Еще 22% отводят на этот процесс от 6 до 10 лет. В то же время 12% респондентов убеждены, что Украина никогда не станет членом Евросоюза.

Социологи также выяснили, что идею вступления Украины в Европейский Союз поддерживает 74% граждан. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Киеве (82%), на Западе (80%), Севере (78%) и в Центре (76%).

Читайте также на портале "Комментарии" — 88% украинцев не желают переезжать за границу для постоянного проживания. Большее преимущество эмиграции отдают люди, которых относят к бедной прослойке общества и молодежь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

Также издание "Комментарии" сообщало – абсолютное большинство украинцев чувствуют себя гражданами Украины. Около половины ассоциируют себя с европейцами, а 8% – с "советским человеком". Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Абсолютное большинство наших соотечественников (94%) чувствуют себя гражданами Украины. Во время полномасштабной войны люди стали чаще ассоциировать себя со страной в целом, чем со своим регионом (77%). 52% украинцев считают себя европейцами и только 8% – "советским человеком".




Источник: https://ti-ukraine.org/news/try-chverti-ukrayintsiv-pidtrymuyut-vstup-ukrayiny-do-yevrosoyuzu/
