Социологи выяснили главные опасения украинцев

Главным риском украинцы, которые участвовали в опросе, называют отток молодежи за границу – 48%. Другими опасениями стали эксплуатация природных ресурсов (35%), приток мигрантов (31%) и рост бюрократии (30%). Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine.

Выезд молодежи за границу. Фото: из открытых источников

Отметим, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что большинство наших соотечественников, участвовавших в опросе, считают, что вступление Украины в ЕС состоится в течение ближайших 5 лет. Еще 22% отводят на этот процесс от 6 до 10 лет. В то же время 12% респондентов убеждены, что Украина никогда не станет членом Евросоюза.

Социологи также выяснили, что идею вступления Украины в Европейский Союз поддерживает 74% граждан. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Киеве (82%), на Западе (80%), Севере (78%) и в Центре (76%).

