Сколько украинцев хотят переехать за границу: какая категория среди самых желающих
НОВОСТИ

Сколько украинцев хотят переехать за границу: какая категория среди самых желающих

Больше всего желающих покинуть страну среди бедных и молодежи

22 сентября 2025, 15:49
88% украинцев не желают переезжать за границу для постоянного проживания. Большее преимущество эмиграции отдают люди, которых относят к бедной прослойке общества и молодежь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

Беженцы. Фото: из открытых источников

Подавляющее большинство респондентов оптимистично оценивают как будущее Украины (76%), так и собственное (72%).

11% людей хотели бы переехать за границу для постоянного жительства. В 2020 году таких было 27%, а в 2022-м – 9%.

Еще 1% респондентов затруднились ответить о своих планах. Больше всего желающих эмигрировать среди бедных (20%) и людей в возрасте 18-35 лет (19%), меньше всего – в возрастной категории 51 (5%).

Желание переехать за границу выразили 13% жителей Центра, 12% – Юга, 9% – Запада, 8% – Востока.

Те, у кого есть семья в других странах, чуть чаще говорят о намерении эмигрировать: 14% против 10% тех, у кого таких близких нет.

Стоит отметить, что в ходе этого опроса социологи выяснили, что абсолютное большинство украинцев чувствуют себя гражданами Украины. Около половины ассоциируют себя с европейцами, а 8% – с "советским человеком".

Абсолютное большинство наших соотечественников (94%) чувствуют себя гражданами Украины. Во время полномасштабной войны люди стали чаще ассоциировать себя со страной в целом, чем со своим регионом (77%). 52% украинцев считают себя европейцами и только 8% – "советским человеком". Когда респондентов социологи попросили выбрать из трех важнейших ценностей из перечня, чаще всего они называли: победу Украины (62%); семью и близких (53%); собственное здоровье (34%); независимость украинского государства (26%); восстановление Украины (20%).




Источник: https://www.ratinggroup.ua/news/socresilience-jul2025?fbclid=IwY2xjawM-AbJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMZlF5YlRDbDVuS2JneVNFAR5E1oVlO2jUmzUkb4D0ApN663r96BgLN6hb3Ch1PTHGP75NgOFtLTE2gyLdpg_aem_XMzf2WZgFjmcY65GdSyngQ
