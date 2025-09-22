Скільки українців вважають себе "радянськими людьми"

Абсолютна більшість українців почуваються громадянами України. Близько половини асоціюють себе з європейцями, а 8% – з "радянською людиною". Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

Абсолютна більшість наших співвітчизників (94%) відчувають себе громадянами України. Під час повномасштабної війни люди почали частіше асоціювати себе з країною загалом, ніж зі своїм регіоном (77%).

52% українців вважають себе європейцями та лише 8% – "радянською людиною".

Коли респондентів соціологи попросили обрати до трьох найважливіших цінностей з переліку, найчастіше вони називали: перемогу України (62%); родину та близьких (53%); власне здоров’я (34%); незалежність української держави (26%); відновлення України (20%).

Загальний Індекс довіри у суспільстві має середній рівень – 3,0 (за шкалою від 1 до 5).

Найбільше українці довіряють близькому колу (3,9) – рідним, друзям, мешканців їхнього міста або села. Менше довіри мають до: суспільного кола (2,9) – інституцій, організацій, влади, жителям України загалом; та кола "інших людей" (2,4) – незнайомцям у випадкових ситуаціях, людям інших політичних поглядів або національності.

Серед інституцій українці висловлюють найвищу довіру до волонтерських організацій (63%). Менше довіряють громадським організаціям (30%, ще 37% – вагаються), місцевій (25%, ще 27% – вагаються) і центральній (24%, ще 26% – вагаються) владі.

