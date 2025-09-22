logo_ukra

Скільки українців вважають себе "радянськими людьми"

Під час повномасштабної війни люди почали частіше асоціювати себе з країною загалом, ніж зі своїм регіоном

22 вересня 2025, 14:55
Абсолютна більшість українців почуваються громадянами України. Близько половини асоціюють себе з європейцями, а 8% – з "радянською людиною". Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Скільки українців вважають себе "радянськими людьми"

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

Абсолютна більшість наших співвітчизників (94%) відчувають себе громадянами України. Під час повномасштабної війни люди почали частіше асоціювати себе з країною загалом, ніж зі своїм регіоном (77%).

52% українців вважають себе європейцями та лише 8% – "радянською людиною".

Коли респондентів соціологи попросили обрати до трьох найважливіших цінностей з переліку, найчастіше вони називали: перемогу України (62%); родину та близьких (53%); власне здоров’я (34%); незалежність української держави (26%); відновлення України (20%).

Загальний Індекс довіри у суспільстві має середній рівень – 3,0 (за шкалою від 1 до 5).

Найбільше українці довіряють близькому колу (3,9) – рідним, друзям, мешканців їхнього міста або села. Менше довіри мають до: суспільного кола (2,9) – інституцій, організацій, влади, жителям України загалом; та кола "інших людей" (2,4) – незнайомцям у випадкових ситуаціях, людям інших політичних поглядів або національності.

Серед інституцій українці висловлюють найвищу довіру до волонтерських організацій (63%). Менше довіряють громадським організаціям (30%, ще 37% – вагаються), місцевій (25%, ще 27% – вагаються) і центральній (24%, ще 26% – вагаються) владі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — громадяни України враховують реалії війни. Тому із розумінням підходять до зниження стандартів життя. При цьому наголошують, що якість життя в Україні оцінюється значно нижчою від світових стандартів. Про це свідчать дані другої хвилі дослідження добробуту в Україні, проведеного КМІС.




Джерело: https://www.ratinggroup.ua/news/socresilience-jul2025?fbclid=IwY2xjawM-AbJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMZlF5YlRDbDVuS2JneVNFAR5E1oVlO2jUmzUkb4D0ApN663r96BgLN6hb3Ch1PTHGP75NgOFtLTE2gyLdpg_aem_XMzf2WZgFjmcY65GdSyngQ
