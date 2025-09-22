logo

Главная Новости Общество события Сколько украинцев считают себя "советскими людьми"
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев считают себя "советскими людьми"

Во время полномасштабной войны люди стали чаще ассоциировать себя со страной в целом, чем со своим регионом

22 сентября 2025, 14:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Абсолютное большинство украинцев чувствуют себя гражданами Украины. Около половины ассоциируют себя с европейцами, а 8% – с "советским человеком". Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Сколько украинцев считают себя "советскими людьми"

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Абсолютное большинство наших соотечественников (94%) чувствуют себя гражданами Украины. Во время полномасштабной войны люди стали чаще ассоциировать себя со страной в целом, чем со своим регионом (77%).

52% украинцев считают себя европейцами и только 8% – "советским человеком".

Когда респондентов социологи попросили выбрать из трех важнейших ценностей из перечня, чаще всего они называли: победу Украины (62%); семью и близких (53%); собственное здоровье (34%); независимость украинского государства (26%); восстановление Украины (20%).

Общий индекс доверия в обществе имеет средний уровень – 3,0 (по шкале от 1 до 5).

Больше украинцы доверяют близкому кругу (3,9) – родным, друзьям, жителям их города или села. Меньше доверия имеют к: общественному кругу (2,9) – институтам, организациям, власти, жителям Украины в целом; и круги других людей (2,4) – незнакомцам в случайных ситуациях, людям других политических взглядов или национальности.

Среди институтов украинцы выражают наивысшее доверие к волонтерским организациям (63%). Меньше доверяют общественным организациям (30%, еще 37% – колеблются), местной (25%, еще 27% – колеблются) и центральной (24%, еще 26% – колеблются) власти.

Читайте на портале "Комментарии" — граждане Украины учитывают реалии войны. Поэтому с пониманием подходят к понижению стандартов жизни. При этом подчеркивают, что качество жизни в Украине оценивается значительно ниже мировых стандартов. Об этом свидетельствуют данные второй волны исследования благосостояния в Украине, проведенного КМИС.




Источник: https://www.ratinggroup.ua/news/socresilience-jul2025?fbclid=IwY2xjawM-AbJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMZlF5YlRDbDVuS2JneVNFAR5E1oVlO2jUmzUkb4D0ApN663r96BgLN6hb3Ch1PTHGP75NgOFtLTE2gyLdpg_aem_XMzf2WZgFjmcY65GdSyngQ
