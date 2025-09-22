Сколько украинцев считают себя "советскими людьми"

Абсолютное большинство украинцев чувствуют себя гражданами Украины. Около половины ассоциируют себя с европейцами, а 8% – с "советским человеком". Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Абсолютное большинство наших соотечественников (94%) чувствуют себя гражданами Украины. Во время полномасштабной войны люди стали чаще ассоциировать себя со страной в целом, чем со своим регионом (77%).

52% украинцев считают себя европейцами и только 8% – "советским человеком".

Когда респондентов социологи попросили выбрать из трех важнейших ценностей из перечня, чаще всего они называли: победу Украины (62%); семью и близких (53%); собственное здоровье (34%); независимость украинского государства (26%); восстановление Украины (20%).

Общий индекс доверия в обществе имеет средний уровень – 3,0 (по шкале от 1 до 5).

Больше украинцы доверяют близкому кругу (3,9) – родным, друзьям, жителям их города или села. Меньше доверия имеют к: общественному кругу (2,9) – институтам, организациям, власти, жителям Украины в целом; и круги других людей (2,4) – незнакомцам в случайных ситуациях, людям других политических взглядов или национальности.

Среди институтов украинцы выражают наивысшее доверие к волонтерским организациям (63%). Меньше доверяют общественным организациям (30%, еще 37% – колеблются), местной (25%, еще 27% – колеблются) и центральной (24%, еще 26% – колеблются) власти.

