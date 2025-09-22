Українці висловилися про якість життя в Україні: опитування

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Громадяни України враховують реалії війни. Тому із розумінням підходять до зниження стандартів життя. При цьому наголошують, що якість життя в Україні оцінюється значно нижчою від світових стандартів. Про це свідчать дані другої хвилі дослідження добробуту в Україні, проведеного КМІС.
Опитування українців. Фото: з відкритих джерел
Дослідження проводилося методологією Національного статистичного управління Великобританії (ONS). Вплив факторів кумулятивно демонструється через головні 4 показники: рівень задоволеності життям, відчуття сенсу у житті, рівень щастя та рівень тривожності.
Середній бал задоволеності життям серед українців становив лише 5,4 з 10, що значно поступається показникам у країнах із високим соціальним захистом. Частка респондентів з низькими оцінками (0-4) зменшилася з 42 до 30%, а високі оцінки (7-10 балів) отримали 34% опитаних.
Дослідження підтвердило зростання рівня тривожності серед українців. Майже кожен другий респондент (46%) оцінив її високому рівні.
За її словами, натомість інші індикатори добробуту залишаються помірними, що відповідає надзвичайним умовам життя країни.
Водночас показник відчуття сенсу у житті серед українців залишається найвищим – 7,1 бала з 10.
Читайте також на порталі "Коментарі" – соціологи показали, скільки українців довіряють Зеленському у вересні.