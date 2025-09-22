Українці висловилися про якість життя в Україні: опитування

Громадяни України враховують реалії війни. Тому із розумінням підходять до зниження стандартів життя. При цьому наголошують, що якість життя в Україні оцінюється значно нижчою від світових стандартів. Про це свідчать дані другої хвилі дослідження добробуту в Україні, проведеного КМІС.

Дослідження проводилося методологією Національного статистичного управління Великобританії (ONS). Вплив факторів кумулятивно демонструється через головні 4 показники: рівень задоволеності життям, відчуття сенсу у житті, рівень щастя та рівень тривожності.

Середній бал задоволеності життям серед українців становив лише 5,4 з 10, що значно поступається показникам у країнах із високим соціальним захистом. Частка респондентів з низькими оцінками (0-4) зменшилася з 42 до 30%, а високі оцінки (7-10 балів) отримали 34% опитаних.

Дослідження підтвердило зростання рівня тривожності серед українців. Майже кожен другий респондент (46%) оцінив її високому рівні.

"Незважаючи на стрес, тривожність та втрати, українці зберігають високе почуття сенсу в житті — цей показник стабільно високий та демонструє потенціал до зростання в кризових умовах", — коментує Олена Литвинова, партнер Ruban Litvinova Social Impact Advisory та співавтор дослідження.

За її словами, натомість інші індикатори добробуту залишаються помірними, що відповідає надзвичайним умовам життя країни.

"Відчуття сенсу – це психологічна опора та ресурс адаптації, який зміцнює суспільну згуртованість", — додала фахівець.

Водночас показник відчуття сенсу у житті серед українців залишається найвищим – 7,1 бала з 10.

"Українці демонструють адаптацію до нових реалій, що виявляється у поступовому зростанні рівня задоволеності життям та стабільності відчуття сенсу. Однак зростання тривожності вказує на наростаючу психологічну напругу в суспільстві", — додає Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС.

