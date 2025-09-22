Украинцы высказались о качестве жизни в Украине: опрос

Рубрики
Граждане Украины учитывают реалии войны. Поэтому с пониманием подходят к снижению стандартов жизни. При этом подчеркивают, что качество жизни в Украине оценивается значительно ниже мировых стандартов. Об этом свидетельствуют данные второй волны исследования благосостояния в Украине, проведенного КМИС.
Исследование проводилось по методологии Национального статистического управления Великобритании (ONS). Влияние факторов кумулятивно демонстрируется через главных 4 показателя: уровень удовлетворенности жизнью, ощущение смысла в жизни, уровень счастья и уровень тревожности.
Средний балл удовлетворенности жизнью среди украинцев составил всего 5,4 из 10, что значительно уступает показателям в странах с высокой социальной защитой. Доля респондентов с низкими оценками (0-4) уменьшилась с 42% до 30%, а высокие оценки (7-10 баллов) получили 34% опрошенных.
Исследование подтвердило рост уровня тревожности среди украинцев. Почти каждый второй респондент (46%) оценил ее на высоком уровне.
По ее словам, зато другие индикаторы благосостояния остаются умеренными, что соответствует чрезвычайным условиям жизни страны.
В то же время показатель ощущения смысла в жизни среди украинцев остается самым высоким — 7,1 балла из 10.
