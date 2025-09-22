Украинцы высказались о качестве жизни в Украине: опрос

Граждане Украины учитывают реалии войны. Поэтому с пониманием подходят к снижению стандартов жизни. При этом подчеркивают, что качество жизни в Украине оценивается значительно ниже мировых стандартов. Об этом свидетельствуют данные второй волны исследования благосостояния в Украине, проведенного КМИС.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Исследование проводилось по методологии Национального статистического управления Великобритании (ONS). Влияние факторов кумулятивно демонстрируется через главных 4 показателя: уровень удовлетворенности жизнью, ощущение смысла в жизни, уровень счастья и уровень тревожности.

Средний балл удовлетворенности жизнью среди украинцев составил всего 5,4 из 10, что значительно уступает показателям в странах с высокой социальной защитой. Доля респондентов с низкими оценками (0-4) уменьшилась с 42% до 30%, а высокие оценки (7-10 баллов) получили 34% опрошенных.

Исследование подтвердило рост уровня тревожности среди украинцев. Почти каждый второй респондент (46%) оценил ее на высоком уровне.

"Несмотря на стресс, тревожность и потери, украинцы сохраняют высокое чувство смысла в жизни — этот показатель стабильно высокий и демонстрирует потенциал к росту в кризисных условиях", — комментирует Елена Литвинова, партнер Ruban Litvinova Social Impact Advisory и соавтор исследования.

По ее словам, зато другие индикаторы благосостояния остаются умеренными, что соответствует чрезвычайным условиям жизни страны.

"Ощущение смысла – это психологическая опора и ресурс адаптации, укрепляющий общественную сплоченность", — добавила специалист.

В то же время показатель ощущения смысла в жизни среди украинцев остается самым высоким — 7,1 балла из 10.

"Украинцы демонстрируют адаптацию к новым реалиям, что выражается в постепенном росте уровня удовлетворенности жизнью и стабильности ощущения смысла. Однако рост тревожности указывает на нарастающее психологическое напряжение в обществе", — добавляет Антон Грушецкий, исполнительный директор КМИС.

