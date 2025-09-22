logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Скільки українців хочуть переїхати за кордон: яка категорія серед найбільш охочих
Скільки українців хочуть переїхати за кордон: яка категорія серед найбільш охочих

Найбільше охочих залишити країну серед бідних і молоді

22 вересня 2025, 15:49
88% українців не хочуть переїжджати за кордон для постійного проживання. Більшу перевагу еміграції надають люди, яких відносять до бідного прошарку суспільства та молодь. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Скільки українців хочуть переїхати за кордон: яка категорія серед найбільш охочих

Біженці. Фото: з відкритих джерел

Переважна більшість респондентів оптимістично оцінює як майбутнє України (76%), так і власне (72%).

11% людей хотіли б переїхати за кордон для постійного проживання. У 2020 році таких було 27%, а у 2022-му – 9%.

Ще 1% респондентів важко відповісти про свої плани. Найбільше охочих емігрувати серед бідних (20%) та людей віком 18-35 років (19%), найменше – у віковій категорії 51+ (5%).

Бажання переїхати за кордон висловили 13% мешканців Центру, 12% – Півдня, 9% – Заходу, 8% – Сходу.

Ті, в кого є родині в інших країнах, трохи частіше говорять про намір емігрувати: 14% проти 10% тих, в кого таких близьких немає.

Варто зазначити, що у ході цього ж опитування соціологи з’ясували, що абсолютна більшість українців почуваються громадянами України. Близько половини асоціюють себе з європейцями, а 8% – з "радянською людиною".

Абсолютна більшість наших співвітчизників (94%) відчувають себе громадянами України. Під час повномасштабної війни люди почали частіше асоціювати себе з країною загалом, ніж зі своїм регіоном (77%). 52% українців вважають себе європейцями та лише 8% – "радянською людиною". Коли респондентів соціологи попросили обрати до трьох найважливіших цінностей з переліку, найчастіше вони називали: перемогу України (62%); родину та близьких (53%); власне здоров’я (34%); незалежність української держави (26%); відновлення України (20%).




Джерело: https://www.ratinggroup.ua/news/socresilience-jul2025?fbclid=IwY2xjawM-AbJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMZlF5YlRDbDVuS2JneVNFAR5E1oVlO2jUmzUkb4D0ApN663r96BgLN6hb3Ch1PTHGP75NgOFtLTE2gyLdpg_aem_XMzf2WZgFjmcY65GdSyngQ
